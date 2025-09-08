Atresplayer llevará sus contenidos a Disney+

La plataforma Disney+ integrará en su servicio una selección de más de 300 horas de contenidos propios de Atresplayer. Así lo han anunciado esta mañana ... el director general de Atresmedia Televisión, José Antonio Antón, y el consejero delegado de The Walt Disney Company Iberia, Simón Amselem, en un acuerdo que han definido como «inédito y pionero».

De momento, el acuerdo tendrá una validez de al menos un año y la idea es que los contenidos aparezcan dentro de la plataforma de Disney+, pero manteniendo la marca Atresplayer dentro de la plataforma. «Es el primer acuerdo que se firma de estas características. En muchos casos, las producciones se estrenarán en las dos plataformas simultáneamente», avanzaba Amselem, que explicaba que el acuerdo se enmarcaba en la estrategia de la plataforma del ratón Mickey de colaborar con las televisiones europeas en abierto.

José Antonio Antón, por su parte, ponía el ejemplo de 'Mar afuera', que se estrenará en Atresplayer y Disney+ de forma simultánea el 14 de septiembre, algo que permitirá a la producción de Atresmedia llegar a más público. Puso, además, otro ejemplo como el de la nueva temporada de 'La voz', que se estrenará en Antena 3, para pasar inmediatamente a formar parte del rincón que Atresplayer tendrá en la plataforma Disney+.