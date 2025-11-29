Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LA TRIBUNA

La vivienda asequible, una prioridad olvidada en Málaga

La Constitución Española reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias,

Julio Alberto Gutiérrez

CONSEJERO DELEGADO PARA ANDALUCÍA DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS MIGUE FERNÁNDEZ

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Málaga y su provincia atraviesan hoy una de las mayores crisis de acceso a la vivienda asequible que se recuerdan. Las familias, jóvenes y mayores, ... especialmente los más vulnerables, se ven empujados cada vez más lejos de sus barrios, mientras los precios se disparan y la oferta de alquiler se reduce a mínimos históricos. El Ayuntamiento, aunque proclama hacer todo lo posible, no está haciendo lo que realmente exige la ley y lo que demanda la ciudadanía: garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna y adecuada para todos. La Constitución Española es clara. En su artículo 47, reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias, dando prioridad a quienes más lo necesitan. A esto se suma el mandato del artículo 129, que insta a las administraciones a fomentar eficazmente las cooperativas de viviendas, una herramienta imprescindible cuando el mercado fracasa en proteger a los más débiles.

