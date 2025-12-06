Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Tribuna

Violencia contra la mujer: no podemos mirar para otro lado

José Antonio Satué Huerto

Obispo de Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

En apenas una semana, dos mujeres han sido asesinadas en la provincia de Málaga, víctimas de la violencia de género. Con ellas, ya son seis ... en lo que llevamos de año. A sus familias quiero hacer llegar mi cercanía y oración. Cada una de estas muertes es un fracaso colectivo, es una herida abierta en nuestra sociedad. Y nos interpela a todos: familias, instituciones, Iglesia, comunidades... No basta con condenarla; hace falta implicarse de verdad para que ninguna mujer tenga que vivir con miedo. No podemos acostumbrarnos, ni refugiarnos en explicaciones que nos alejen del sufrimiento real de tantas mujeres. No podemos permanecer indiferentes, sea cual sea nuestra sensibilidad social, ideológica o religiosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  3. 3 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  4. 4 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  5. 5 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga
  6. 6 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  7. 7 El PSOE suspende de militancia al líder del PSOE en Torremolinos tras el escándalo de los whatsapps
  8. 8 Los terremotos en Málaga: Historia y Protohistoria
  9. 9

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga
  10. 10 Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Violencia contra la mujer: no podemos mirar para otro lado