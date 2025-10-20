La vida humana, ¿especie protegida?

En España, el actual gobierno se ha propuesto blindar el aborto como derecho en la Constitución. Sería un paso muy poco común internacionalmente hablando solo ... adelantado por Francia, donde casi todos se pusieron de acuerdo, derecha incluida. Los primeros pasos están dándose en España: la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha viajado a Bruselas para buscar apoyo para lo que pretende el Gobierno. Por su parte, Pedro Sánchez advierte contra la «amenaza» para el derecho al aborto si no se blinda constitucionalmente.

Reconociendo la complejidad del asunto, según el CIS la vivienda continúa siendo la principal preocupación de los españoles que, además, eleva el porcentaje de quienes lo consideran un problema. Detrás de la vivienda le sigue la emigración y los problemas relacionados con la calidad del empleo. Preocupa también el paro, la crisis económica y los problemas vinculados con las decisiones políticas. El aborto no despunta como elemento prioritario. Por tanto, ¿es necesario abanderar de nuevo el aborto como elemento electoral? Me parece electoralista hacerlo cuando hay gravísimos problemas que afrontar y, en España, se esté o no de acuerdo con el aborto, quien escribe no lo está, la legislación protege a quien decide interrumpir el embarazo. En el plano internacional, España está en el pelotón de cabeza de los países de la UE con mayor porcentaje de concepciones que se interrumpen voluntariamente; por delante está Bulgaria, Suecia o Francia. Estamos hablando de aproximadamente un millón de abortos voluntarios practicados en España en una década. Una barbaridad. Llegados a este punto cabría preguntarse si es necesaria tal propuesta del gobierno o si no deberíamos plantearnos la protección de la vida humana como se protege con la Ley de bienestar animal los nidos de especies protegidas a fin de blindar la vida humana que se gesta en el seno materno.