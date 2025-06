Lo que de verdad importa

Pedro Luis Gómez Sábado, 7 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Un gran periodista catalán contaba hace unos días en un almuerzo que la debacle de los partidos nacionalistas en Cataluña que facilitaron la llegada a ... la Generalitat al socialista Salvador Illa se debió, fundamentalmente, a que el gobierno regional (este término les escuece...) en manos de ERC y Junts se dedicó casi en exclusiva a hablar de la independencia, a gastar dinero en su quimera y a dedicarse en blindar al prófugo Puigdemont... «Todo menos dedicarse a los problemas de la gente, lo que de verdad les afecta: seguridad, trabajo, ocio...», agregaba en una conversación más que didáctica, y eso fue lo que le costó perder el poder, porque el ciudadano lo que quiere es lo que denomina «lo que de verdad les importa». Viene a colación esta conversación de hace un par de meses por la situación que se está viviendo en España, que utilizando el término acuñado por Valle Inclán es un auténtico esperpento, algo que puede quedar bien en una novela, en una obra de teatro o en una película, pero cuando le afecta al ciudadano ya es otra cosa. Y es que el esperpento nacional ha llegado de la mano de un Gobierno, el que preside Sánchez, salpicado de escándalos y de situaciones que serían tragicómicas si no afectaran al ciudadano. En Málaga tenemos varios ejemplos. El Gobierno socialista ahora mismo está tan enfrascado en apagar los fuegos de Ábalos, Koldo, Aldama Leire -¡menuda periodista! (sic)- que no le queda tiempo para ocuparse de «lo que de verdad nos importa». Y en Málaga lo que nos importa es que la ciudad y la provincia de moda no se vengan abajo por la falta de seguridad ciudadana ante una provincia que necesita más medios y que no se reciben, más efectivos de la Policía Nacional. La muerte en acto de servicio del brigada Antonio Ramos (que en paz descanse quien dio su vida por la de los demás...) es la gota que debería colmar el vaso: Málaga ciudad, la provincia, la Costa del Sol necesitan más policías y más guardias civiles; la entrega de los que hay (ya se ha visto) es máxima, pero no pueden con una población que se quintuplica; tampoco le llega el dinero a Andalucía para pagar servicios básicos porque no hay Presupuestos Generales; el maleducado ministro de Cultura Urtasun (quien no contesta a otra persona -en este caso el alcalde- lo es) desprecia una petición justa como es el auditorio, y muchas cosas más... Pero Pedro Sánchez no tiene tiempo sino para apagar los fuegos internos, manteniéndose contra viento y marea en el poder, y sus acólitos Puente y López, en vez de gobernar, todo el día en redes acusando a los que no son 'sanchistas' de ser la fachosfera. El esperpento ya es el propio Gobierno...

