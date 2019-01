Vivimos en un mundo en el que no cabe la reflexión, el contexto o el matiz. Hay que posicionarse de inmediato, para bien o para mal, blanco o negro. Y rápido. La actualidad nos excita de tal forma que basta un meme, un tuit o un simple comentario en cualquier medio audiovisual para que se desate el volcán de la opinión. Hoy lo más transgresor es resistirse a la velocidad, a la opinión mayoritaria o a lo políticamente correcto.

La teoría de la agenda setting explicaba que como consecuencia de la acción de la prensa y el resto de los medios de comunicación, el público se hace una representación de la realidad cotidiana, fijando su atención o ignorando hechos y elementos específicos de la esfera pública. Hoy, indudablemente, la acción de las redes sociales ha transformado por completo esa teoría hasta el punto de convertir esa responsabilidad de generar estado de atención y opinión informativa en un tornado en el que al público le cuesta diferenciar lo real, lo trascendente, lo anecdótico, lo exagerado, lo manipulado, la verdad y la mentira. Y ello porque condiciona de manera importante la propia agenda de los medios.

El veredicto social es tan rápido y voraz que es muy difícil resistirse y no dejarse arrastrar. Cada noticia se convierte en el gran tema del día y se pone en marcha lo que podemos denominar el tremendismo, que no es más cualquier noticia, acción o comentario adquiere una dimensión extraordinaria, «tremenda y brutal» como gusta decir en las redes. Es imposible cualquier debate -España, la economía, el independentismo, Cataluña, el feminismo, Vox, las migraciones, la xenofobia o la homofobia- sometido al efecto de ese tremendismo que devora no sólo las ideas sino a sus protagonistas.

Y en este escenario caemos permanentemente en la trampa del micromundo de la política y esa nueva agenda setting. Cada debate se transforma en un combate con estrategias interesadas en la que se pretende manipular. ¿Por qué no se detectó el impacto del 15M en la vida política? ¿Por qué no se detectó el 'Brexit'? ¿Y la victoria de Trump? ¿Y el auge de Podemos? ¿Y la entrada de Vox? Simplemente porque la política y esa agenda setting viven en su micromundo alejadas del día a día, del mundo del trabajador, de los polígonos, de las familias, de los jóvenes.

Soy un convencido de que el sistema democrático es un arma poderosa que nos defiende de los vaivenes políticos y de los extremos, una especie de mano invisible que regula las emociones políticas y la percepción de los votantes. Si fuésemos capaces de tener perspectiva, podríamos ver que todos los movimientos sociales y políticos han cumplido su papel regulador desde el fin del franquismo, comenzando por los deseos de libertad y democracia de los años 70. Desde el sindicalismo, los movimientos estudiantiles o la movida de los años 80, hasta la explosión de los indignados del 15M, el nacimiento de los nuevos partidos (que ya son viejos, por cierto) o la inquietante penetración de partidos de extrema izquierda y derecha. Cada uno de ellos ha tenido un efecto en nuestra convivencia y podríamos concluir que, por acción o por reacción, han tenido siempre conclusiones positivas.

Al mismo tiempo, habría que reflexionar sobre las razones de esos movimientos y el porqué de su expansión. ¿Por qué surgió Podemos? ¿Por qué surgió Ciudadanos? ¿Por qué ha surgido ahora Vox? ¿Por qué surgirá el partido animalista?

Pienso que esa mano invisible regulará finalmente los desequilibrios, aunque no sé a qué precio. Quizá ayude que los medios informemos más y mejor alejados del tremendismo; que los lectores quieran informarse más y mejor, y que todos intentemos no caer en las trampas de aquellos que quieren engañarnos por cualquier medio para quedarse con nuestras ideas, nuestras opiniones y, sobre todo, nuestro voto. En eso estamos.