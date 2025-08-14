Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

A cada uno lo suyo

Los títulos y la Política

Pedro Moreno Brenes

Pedro Moreno Brenes

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

En las últimas semanas se ha desatado una irrefrenable actividad de 'actualización' o más bien 'corrección de errores' de los datos académicos publicados por cargos ... políticos e institucionales. Puede que haya tenido algo que ver la dimisión de una joven diputada del PP como consecuencia de la verificación de que los títulos universitarios alegados en sus perfiles institucionales no eran tales, y la cosa ha ido a más con otra dimisión (en este caso de un comisionado gubernativo del PSOE) respecto a un título aparentemente falso. Por medio, una cascada de másteres que ya no eran másteres, si no modestos cursos y otras comprobaciones similares, que, visto lo visto, al menos espero que sirva para moderar la alegría con lo que algunos 'adornaban' sus méritos con expresiones ambiguas (sino directamente engañosas), menoscabando la confianza que debe existir en unos datos expuestos de forma pública. Pero donde se ha desenfocado el debate es sobre una supuesta exigencia ciudadana de titulaciones universitarias pare el ejercicio del noble ejercicio de la política. Vaya por delante que creo que la inmensa mayoría de las críticas al trampeo en los CV no van en esa línea; no se afea la ausencia de títulos universitarios en diputados, concejales o ministros (lo que sería, en efecto de un clasismo insostenible y trasnochado), lo que indigna es la mentira. Presumir de un mérito que no se tiene sí que refleja clasismo, y sobre todo complejos injustificados. Yo he conocido a verdaderos sabios que se ganaron la vida con un motocarro, pero habían leído mucho más que algunos profesores universitarios. Ese no es el debate por tanto.

