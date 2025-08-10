Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ser campeón de España en dos modalidades deportivas distintas con casi 50 años de diferencia e algo inédito: eso ha conseguido Jorge Haenelt. SUR
La superación lleva al triunfo

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:11

En la época estival como la que disfrutamos 'florecen' los concursos de espeteros y de espetos (SUR organiza anualmente uno de los más importantes), sobre ... todo en puntos estratégicos del histórico arte de hacer la sardina al estilo Málaga, como es el caso de Torremolinos por la grandísima tradición de La Carihuela, donde recientemente se ha celebrado el XI Concurso de Espetos Costa del Sol, organizado por el Círculo de Empresarios de Torremolinos, que preside Adolfo Trigueros, y patrocinado por el Ayuntamiento local y Sabor a Málaga (un experimento por cierto triunfal de la Diputación, copiado por numerosas otras administraciones provinciales de nuestro país), siendo uno de los hechos más importantes de este certamen el merecido homenaje que se le dio a dos profesionales del mundo de los empresarios de playa, referentes de la historia no sólo de Torremolinos sino de toda la Costa del Sol y de Andalucía como son Manuel Villafaina y Miguel Sierra.

