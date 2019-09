El sueldo del alcalde Cita en el SUR Los vehículos se precipitan y los salarios se disparan, pero no siempre en la dirección correcta PABLO ARANDA Málaga Sábado, 7 septiembre 2019, 09:35

Hay nombres que parecen querer advertirnos de un peligro pero tenemos mil cosas en la cabeza y no hacemos caso. En el pantano de Motilla del Palancar hace justo un año un hombre no accionó la palanca del freno de mano y su vehículo cayó al agua. Había aparcado al borde de un precipicio para hacer una foto y un bañista grabó desde abajo cómo caía el coche con una amiga del hombre dentro, la cual murió. Esta semana ha muerto otra mujer justo en el mismo lugar, también al caer su coche al pantano desde el mirador, pero esta vez nadie parece haber grabado el trágico suceso. Somos discos duros que vamos grabando y fotografiando todo como si nuestro cerebro no fuese capaz de procesar lo visto. Hay que ser rápido desenfundando el móvil porque en cualquier momento un vehículo puede despeñarse. Hace una semana una furgoneta de reparto cayó por unas escaleras en el centro de Frigiliana pero por suerte no se llevó a ningún alemán por delante, y hace cinco días un camión de un servicio de cátering cayó a una fuente en el Jardín Botánico de la Concepción, concretamente en la fuente del Tritón. Tritón es el ruido que hace una escultura al romperse.

Tristones andamos con el equipo de fútbol de Málaga pues parece que va cuesta abajo sin frenos y hasta el alcalde le ha hecho jaque al jeque. El Málaga ha intentado paliar la crisis fichando a jugadores que cobran poco. Una de las medidas para reducir costes es abaratar los salarios. Como están los alquileres nos merecemos sueldos a la catalana, vasca o madrileña, para llegar a final de mes y comprarnos un par de libros más. La cadena de supermercados Día, por ejemplo, inmersa en un ERE, ha subido el sueldo de su consejero delegado, Karl Heinz Holland, que va a cobrar tres millones de euros. El anterior consejero delegado cobraba sólo 600 mil. Ese tío no irá al cine el día del espectador, seguro. La Liga de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles fija un salario mínimo para los futbolistas que es un poco más alto del salario mínimo interprofesional, que tras la última ¡y polémica! subida es de 900 euros. Depende de si el futbolista juega en Primera o en Segunda, claro. En Primera el salario mínimo es de unos 150.000 euros, y en segunda es de 80.000. El alcalde de Málaga cobra casi como el jugador de Segunda que menos cobra, aunque es verdad que en Segunda apenas debe de haber jugadores de 76 años. Cada año cruza el puerto a nado, pero este año nada. El alcalde consideró ayer formidable y urgente el proyecto de tejado para la catedral. En Málaga, como en otros lugares, sólo llueve cuando llueve, pero tú verás que va a llegar el agua algún día y se nos desmorona la catedral llena de feligreses. El alcalde lo lleva todo para adelante. Yo le subiría el sueldo. Otros lo sentarían en el banquillo.