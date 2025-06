A solas en la Moncloa

Joaquín Ramírez Domingo, 22 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La crisis gubernamental va en aumento y los acontecimientos van a ritmo vertiginoso. Hemos entrado en una fase en la que cada día hay tres ... o quizá cuatro nefastas noticias. Entre los pronósticos de los analistas se ha corrido la especie de que se busca un sustituto. Se habla de Illa, el presidente de la Generalitat catalana... Pedro Sánchez está herido, anula agendas y deambula secretamente por los jardines de Moncloa, pero sólo piensa en sí mismo, ¿cómo va a facilitar su sustitución sin alternativa digna? ¿Cómo va a colaborar en despejar caminos si el suyo propio puede llegar a oscurecerse hasta negro? No, ni Illa ni ningún otro. Pedro está acorralado y su 'Manual de resistencia' echa fuego de tanto uso. Estará hasta más no poder -ya poco- y después no sabemos si volará...

Es verdad que hay un cierto movimiento de salvaguarda del PSOE, se teme el día después. La inmensa decepción con Santos Cerdán la sienten sobre todo los más fieles, los más cegados que hasta aquí han creído en el relato y las justificaciones de un Gobierno asediado. Otros, más fríos y racionales, hace tiempo que abominan de la deriva entreguista de ceder lo que sea a cambio de la permanencia. Ahora, en medio de los procesos judiciales al entorno personal y político del presidente, hay guerra cruzada en la que sus protagonistas son incontrolables. Ábalos y Koldo están en plena autodefensa y no van a proteger a nadie. Cerdán aún será prudente, pues el largo fin de semana sin aún dimitir como diputado nacional, se especula con que estaba negociando, minimizando daños a cambio de protección. De hecho, pudimos ver cómo pudo entró en Ferraz a «retirar sus cosas» de su despacho.. Se le franqueó la entrada y pudo sustraer efectos incriminatorios sin obstáculo alguno. Su abogado es -o era hasta hoy- el principal de cabecera de la cúpula del PSOE, algo realmente extraño y sospechoso. Puesto a las claras, una relación de 'buen rollo' del exdiputado navarro de Milagro (su pueblo natal) con lo que sea que haya quedado al mando en la dirección nacional socialista. Poco tardarán en divergir los intereses y prioridades de Santos C. y los de Sánchez y el PSOE. Los acontecimientos acechan. El pasado viernes la policía judicial entro a registrar el despacho de Cerdán en Ferraz, la dirección de Adif y la del director general de Carreteras. Algunos optimistas irreductibles aún se molestan en decir que sólo eran los correos electrónicos y tal... Una entrada policial con una orden de registro es lo que parece, lo que es. Los detalles están muy bien, pero ya no puede Sánchez describir la situación como una «anécdota», no lo es.

