Sesgo es una palabra con connotación negativa que usamos para atacar a alguien en una discusión: ¡Tu argumento está sesgado! La realidad es que no ... hay nadie libre de sesgos: forman parte de la manera en la que funciona el cerebro humano. Son atajos mentales, patrones que se repiten porque nuestro cerebro simplifica la realidad para ahorrar esfuerzo. Existen porque son útiles: nos permiten tomar decisiones rápidas. Nuestro sistema cognitivo tiene dos modos de pensamiento: uno es rápido, automático e intuitivo y nos permite reaccionar enseguida. Es el que toma las tiendas cuando conducimos y surge un imprevisto en la vía. El otro es lento, deliberativo, analítico, dubitativo. Es el que debería dominar para tomar decisiones importantes, para enfrentarse a un dilema o un debate.

El problema surge porque ese modo rápido (y tramposo) de pensamiento tiende a invadir parcelas que no deberían ser suyas. Y así vemos en tertulias, discursos y artículos argumentaciones plagadas de sesgos; los mismos que nosotros aplicamos cuando nos posicionamos respecto a un suceso de actualidad, a un debate ético o social o a una decisión en el trabajo. Hay muchos tipos de sesgos. El de confirmación es uno de los más peligrosos y consiste en que tendemos a buscar y valorar más la información que confirma lo que ya creemos e ignorar la que lo contradice. Por ejemplo, si pensamos que la inmigración es mala, buscaremos leer noticias sobre delitos cometidos por extranjeros. También está el de disponibilidad: sobreestimamos la probabilidad de algo si podemos recordarlo con facilidad. Por ejemplo, pensamos que volar es más peligroso de lo que realmente es porque los accidentes de avión son más memorables. Están también el sesgo de anclaje, el efecto de encuadre, el sesgo retrospectivo... Es un sano ejercicio de humildad documentarse sobre todas estas trampas mentales. Tener sesgos es inevitable, pero hay una forma de 'hackearlos' y es ser conscientes de que los tenemos y obligar a nuestro cerebro a ir contra corriente. Por ejemplo, la vacuna contra el sesgo de confirmación es exponerse a informaciones y opiniones que vayan en contra de nuestro punto de vista. No escuchar siempre la misma tertulia; leer otros periódicos; no dejarse llevar por el algoritmo de las redes sociales. Permitirnos e incluso obligarnos a dudar. Y leer, leer, leer.

Y a los algoritmos es a donde iba. Esta semana, Yes We Tech traía a Málaga a las impulsoras de Femias: un colectivo vasco que explora la confluencia entre el arte, la tecnología y el feminismo . '¿Puede la IA ser feminista?' era el título de su charla, en la que explicaban un proyecto de investigación en el que han analizado más de 500 imágenes generadas por IA. Conclusiones interesantes: cuando a un modelo generativo se le pide que muestren una «persona», las tres cuartas partes de las imágenes generadas son hombres. Si se le pide que esa persona sea rica, el 91% son hombres. Las mujeres practicando 'hobbies' suelen tener actitud sexualizada y sumisa y los hombres, de fuerza. La visibilidad de cuerpos no normativos, razas, personas trans o discapacidades es prácticamente nula.

Así que ¿es la IA feminista? La respuesta de Femias es sencilla: no, porque el mundo no lo es. Los motores de generación de imágenes están entrenados con los millones de imágenes que hay en Internet, ¿alguien se extraña de que las mujeres estén sexualizadas? Es cierto que hay ciertos algoritmos que pueden combatir estos sesgos, pero no son totalmente eficaces.

No es fácil esta batalla. Tanto las redes como la IA, si las utilizamos de manera acrítica, alimentan el pensamiento burbuja, la polarización, la falta de empatía... Sólo si 'hackeamos' nuestros sesgos y estereotipos podemos evitar caer en esta espiral.

¿Para cuándo una asignatura de pensamiento crítico en las escuelas?