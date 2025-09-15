Ser de Málaga... es como ser malagueño

Siempre he pensado que a los familiares no se les quiere por compartir ADN, sino por el roce. Qué verdad más grande esa que dice ... que «el roce hace el cariño». Y de ese roce, de esa convivencia diaria, nace mi vínculo profundo con Málaga.

Cuando llegué hace ya dos décadas, me quedé prendado de esta ciudad tan bella, luminosa y abierta. No venía con grandes pretensiones, sólo soñaba con que Málaga me aceptara como uno más. Y así fue. Málaga, cosmopolita y acogedora, me abrió los brazos y me hizo suyo. Por eso sé, y lo digo alto y claro, que ser de Málaga como yo soy... es como ser malagueño, si me permitís el atrevimiento.

Me siento boquerón, como los plateados de la bahía, esos que pescan los marengos en sus traíñas antes de que salga el sol. Y no sabría decir cómo me identifico más: si en vinagre, al limón o fritos en manojitos como se cocinan con tanto arte y cariño en esta tierra.

Soy boquerón porque nunca me sentí forastero. Siempre fui parte. Quiero a Málaga con todo mi corazón, y me siento correspondido. Gracias a todos los que me habéis hecho sentir así durante este camino.

Málaga me ha cautivado. Es única, seductora y a la vez madre. Es puerto y refugio para los que hemos llegado a sus entrañas, aunque no hayamos nacido de ellas. Y aun así, nos sentimos malagueños adoptivos, malagueños de verdad, sentidos, auténticos. Porque estos sentimientos no se fingen. El cariño de verdad no se compra ni se vende, como dice Diana Navarro en una de sus coplas: «No hay dinero en el mundo que compre los quereres».

Este reconocimiento, el Premio Ciudad de Málaga, me une aún más a esta tierra que ya siento como mía. Me confirma que el amor ha sido recíproco, que el esfuerzo y el compromiso con Málaga han sido correspondidos con este gesto tan generoso. Quiero dar las gracias al Excmo. Sr. Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre, por su liderazgo y por su incansable labor en favor del turismo, la cultura y el desarrollo de esta ciudad que tanto queremos. Y también a toda la Corporación municipal por haber considerado mi trayectoria merecedora de este galardón. Lo recibo con humildad, con emoción y con el firme compromiso de seguir trabajando por esta Málaga que me lo ha dado todo.

Desde el AC Hotel Málaga Palacio hemos sido testigos privilegiados de la transformación de la ciudad. Como he dicho alguna vez, si le preguntas a un malagueño por un hotel de la ciudad, casi todos van a decir el AC Málaga Palacio. Y eso no es casualidad; es fruto de una historia compartida, de una ubicación privilegiada, sí, pero sobre todo de un equipo humano excepcional, lo que hace que cada huésped se sienta parte de Málaga.

Málaga está en su mejor momento. Es una ciudad redonda, viva todo el año. Pero también hay que cuidarla. Málaga no va a morir de éxito, claro que no, pero debe ordenar comercio y hostelería para seguir siendo una ciudad agradable. Todos tenemos que arrimar el hombro para que siga siendo ese lugar que enamora, que acoge, que inspira.

Gracias por este premio, que me emociona profundamente. Gracias por dejarme ser parte de esta Málaga que tanto amo. Y gracias, sobre todo, por confirmar que el cariño que he dado me ha sido devuelto con creces.

¡Viva Málaga! Mil gracias.