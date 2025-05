A Sánchez se le fue la luz

Joaquín Ramírez Domingo, 4 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

«La Energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma...» ¿Lo sabrá Pedro Sánchez...? Sólo seis horas después de que todo se apagara ... y cundiera el caos, Sánchez compareció. No explicó nada, pues dijo no saber nada, eso sí, dio un plazo de reposición de la conexión eléctrica general, de seis a diez horas, se tardó de media más de doce. Más allá de explicaciones políticas comprometidas, exculpatorias o capaces de asumir responsabilidades, muchos de los especialistas y técnicos conocedores del sector y de la producción eléctrica en general han publicado sus análisis y diagnóstico. Pero el Gobierno no está de acuerdo con ninguno de ellos. De hecho, medio día después, el señor Sánchez ha repartido culpas entre las «operadoras privadas» y se ha referido a Red Eléctrica Española como «empresa mercantil del sector privado».

En tanto se aclara la investigación, la mayoría de las voces autorizadas descarta la posibilidad de un ciberataque, pero en los aledaños gubernamentales no pierden la esperanza. En cualquier caso, lo que los responsables no van a descubrir es ninguna cuestión que señale a Sánchez, para eso están. De hecho, lejos de reconocer el caos producido, el significado bochornoso de un apagón, la incapacidad que supone este suceso o la cantidad de horas que llevó la vuelta a la normalidad, hablan de «orgullo de país». (Omitiendo hasta que se hayan producido -que se sepa- hasta diez fallecimientos por la causa de ausencia de suministro eléctrico). Buscar la oportunidad también en este desastre ya es buscar, afirmar que el problema se solucionó en «tiempo récord» es pura locura propagandista y es que nunca ha habido en la vida pública tanto guionista de la conveniencia como ahora. Vamos, una actitud de una inmoralidad, ésta sí, de auténtico récord. Los técnicos más acreditados han explicado lo ocurrido explicando que en el llamado «mix energético» se debe contar con la energía procedente de las centrales nucleares, entre otras, para estabilizar el sistema, pues es constante, está sincronizada y no tiene altibajos. Lo malo es que este tipo de relato técnico no es el más conveniente para según qué intereses políticos. Pastorear a los ciudadanos requiere cuentos todos los días -en esto como en todo- y el libro grande de la coalición progresista ya no cabe en ninguna estantería. Hasta aquí los inconvenientes, el bochorno y hasta las víctimas, lo que viene es la inseguridad en el inmediato futuro. Algunos de los más reputados especialistas del sector eléctrico avisan de que, si no se toman de inmediato medidas valientes y políticamente desentonadas, habrá más apagones en los próximos meses. De momento, las fuentes oficiales callan y nos instan a callar, es la ineptitud política y técnica.

