Salvar al Málaga C. F.

Es evidente que la importancia del Málaga Club de Fútbol trasciende al hecho deportivo. En estos tiempos, el fútbol es una gigantesca máquina de promoción internacional, de generación de entusiasmo y autoestima colectiva y de movimiento económico. De ahí la importancia que hoy tiene para las grandes ciudades disponer de un equipo en la máxima categoría y, si es posible, en competiciones europeas. El Málaga C. F. está al borde del abismo, amenazado por su delicada situación económica y por los malos resultados deportivos. No es exagerado afirmar que tiene un riesgo cierto de perder la categoría administrativamente e, incluso, de desaparecer por las deudas. Y todo ello porque la actual propiedad del club ha sido incapaz de recomponer la situación desde que se abandonó la Primera División.

Al-Thani pasará a la historia del malaguismo por ser el presidente que llevó al club a sus más altas cotas deportivas, con aquella temporada en la Champions League que aún conservamos en nuestra memoria por las victorias y por el colosal robo de Dortmund. Pero el otrora llamado jeque es capaz también de dejar el club arrasado y en la peor de las ruinas. Es por ello que ha llegado el momento de ceder el testigo. Según publicó SUR en exclusiva, importantes inversores de Catar trabajan con el propio Al-Thani para hallar una solución al Málaga C. F., que pasa por el relevo del actual presidente y por la solución del conflicto judicial que Al-Thani mantiene con la empresa hotelera BlueBay. Y ahí es donde, especialmente, puede radicar el principal obstáculo. Cuando BlueBay compró el 49 por ciento del Málaga C. F. por la sorprendente cantidad de 1 euro, sí, como leen, UN EURO, además de la aportación de su hasta entonces desconocido 'know how' (conocimiento y experiencia) en la gestión deportiva y unos avales (no ejecutados y retirados), no sólo compraba una ganga (hoy en los tribunales) sino el 49 por ciento de la responsabilidad del club. Y ahora, cuando es preciso tomar decisiones para salvar al equipo, BlueBay no puede pretender echar toda la culpa a Al-Thani. Y sería mucho menos deseable que, ante la delicada situación del club de Málaga, quisiera aprovechar la ocasión para hacer negocio. Bastante es vender por mucho lo que le costó un euro.

Si BlueBay de verdad quiere salvar al Málaga debería haber salido en su defensa, ofreciendo una inversión que no está dispuesto a hacer. Así que lo mejor es que BlueBay y el propio Al-Thani faciliten la entrada de inversores nuevos sin poner obstáculos a la supervivencia de un club que puede ser de su propiedad, pero que es patrimonio emocional de miles y miles de malaguistas y malagueños.