Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A LA ÚLTIMA

Verano negro humo

Los últimos días de vacaciones andaba un rato por la playa y me daba un chapuzón, pero lo hacía con ansiedad y sin esperanza, como quien intenta prorrogar un amor que ya está muerto

Rosa Palo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:00

Los últimos días de vacaciones andaba un rato por la playa y me daba un chapuzón, pero lo hacía con ansiedad y sin esperanza, como ... quien intenta prorrogar un amor que ya está muerto. Será por eso, porque septiembre aparecía en el horizonte dispuesto a reclamar lo suyo y lo de su primo, por lo que no disfrutaba ni del paseo ni del baño. Y porque el anuncio de la vuelta al cole es mi perro de Pávlov, que es verlo y entrarme el telele. Y porque soy idiota, claro. «Échale la culpa al capitalismo», me decía el heredero. Mira, me he convertido en la madre de El Pasionario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  4. 4 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  5. 5

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  6. 6 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente
  7. 7 Denuncian asentamientos ilegales en la cala del Barranco de Maro
  8. 8 La escalada de la violencia hace mella en Málaga: una quincena de crímenes y el doble de secuestros que hace un año
  9. 9

    La nueva manera de comprar una vivienda en Marbella
  10. 10 Investigadores de Málaga descubren que las proteínas humanas que causan el alzhéimer provocan daños más graves que las de ratón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Verano negro humo

Verano negro humo