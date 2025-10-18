Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente de la Guardia Civil, en las oficinas de la Unidad Central Operativa. Efe

Resonancias

A la última ·

Las de lo UCO lo hacen: cuando hay un dolor sospechoso en la columna vertebral de la política, la examinan de arriba abajo y buscan lo que no se ve, pero se adivina, hasta que dan con ello

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:13

Comenta

No quiero aburrirles con mi estado de salud, que quien más y quien menos arrastra sus achaques y sus plepas, pero tengo las lumbares hechas ... mixtos. Lo resume bien Luis Prado cuando canta «un dolor al sentarme, otro al levantarme / no puedo agacharme, ya ves», y lo constata la resonancia que me hice la semana pasada. Me taparon con una mantita, me dieron unos tapones para los oídos, me dijeron que me tranquilizara, me puse aún más nerviosa y me encerraron en una cámara estrechísima durante doce minutos que a mí, claustrofóbica perdida, se me hicieron eternos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  3. 3 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  4. 4 Evacuado en helicóptero un motorista de 21 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  5. 5 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  6. 6 Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas en una finca
  7. 7

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros
  8. 8 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga
  9. 9 Todos los sindicatos del Hospital Regional de Málaga convocan huelga del 3 al 7 de noviembre
  10. 10

    El steak tartar que le gusta el rey Juan Carlos que se puede comer en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Resonancias

Resonancias