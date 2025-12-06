Poca broma

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ya no se nos puede decir nada porque todo nos molesta

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:01

Ay, las mujeres. Qué poco aguante tenemos. Qué pesadas somos, siempre quejándonos, siempre viendo monstruos donde solo hay galanterías, comentarios jocosos y achuchones sin mala ... intención. Ya no se nos puede decir nada porque todo nos molesta. Si nos dicen que ese pantalón nos hace buen culo, nos molesta. Si nos piden que enseñemos el escote, nos molesta. Si nos ponen la bragueta abierta en la cara, nos molesta. Si nos preguntan si nuestras ojeras son producto de haber pasado la noche manteniendo relaciones sexuales, nos molesta. Si recrean una felación con todo detalle ante nuestros ojos, nos molesta. De verdad, qué cruz les ha caído a algunos hombres con nosotras.

