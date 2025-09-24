Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El príncipe Harry de Inglaterra. AFP

Herederos

A la última ·

Es lo que ocurre cuando te dan la vida hecha, que ya no sabes qué hacer con ella. Pues quejarte. Y, si eres famoso, monetizar la queja

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:42

El heredero se fue a Granada arrastrando los pies y la maleta. «¡Con lo bien que se está en casa!», suspiró a modo de despedida. ... Hombre, a ropa planchada y a mesa puesta. Así cualquiera. Ahora, en cambio, le toca poner lavadoras y fregar los platos a mano. «¡¿Es que no va a haber lavavajillas en ningún piso de estudiantes?!», pregunta con profunda consternación, como quien se pregunta por qué existen las guerras en el mundo.

