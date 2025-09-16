En una frase preparada, Feijóo prometió sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»

En una frase preparada, Feijóo prometió sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros». No son los nuevos Zidanes y Pavones porque aquí las ... dos especies son indeseables. Será una expresión resultona, pero lo que tiene que prometer es sacar del Ministerio de Transportes a inútiles, indolentes y negligentes. Daría por bueno que fueran de putas y tuitearan insultos si los trenes y los aviones funcionaran. Cuando Óscar Puente (tuitero) llegó al ministerio de Ábalos (putero), los trenes ya eran un desastre, no podía ser culpa suya. Pero con todo lo que hemos visto (y sufrido) quizá ha aumentado su debe.

Si la mitad de los viajes de Renfe son más lentos desde que Puente es ministro del ramo y hay caos desde el domingo en el aeropuerto de Barajas por una huelga del personal de seguridad, quizá el hombre tenga algo de responsabilidad. Seré insensible y muy egoísta pero, además de la paz en el mundo, quiero que lo que pago funcione.

