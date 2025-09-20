Merz, a lo importante
En diagonal ·Los alemanes vienen a España para que les enseñen los libros que lee Tellado
Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:08
El canciller Merz se reunió con Sánchez y con Feijóo. Merz y Feijóo son casi lo mismo, pero Sánchez los trata de manera diferente. Ninguno ... dice genocidio. Los dos creen que lo de Gaza es una masacre. Sánchez no consigue que dé chance al catalán en Europa. Encima, el alemán ha dicho que con la IA no van a hacer falta ni traductores. El alemán se distingue de los políticos españoles en que está a lo importante.
Es verdad que Feijóo pretende gobernar y no puede asustar a la gente anunciando recortes necesarios. En su otoño de reformas, Merz está metiendo mano al estado de bienestar para salvar el estado de bienestar. Y eso implica asuntos tan quita votos como la reforma de las pensiones y el recorte de las ayudas sociales. Feijóo recibió a Merz en el Wellington. Con el fondo de una librería falsa. Decía Camba que los españoles iban a Alemania a hacerse sabios. Los alemanes vienen a España para que les enseñen los libros que lee Tellado.
