Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El canciller alemán, Friedrich Merz (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo EFE

Merz, a lo importante

En diagonal ·

Los alemanes vienen a España para que les enseñen los libros que lee Tellado

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:08

El canciller Merz se reunió con Sánchez y con Feijóo. Merz y Feijóo son casi lo mismo, pero Sánchez los trata de manera diferente. Ninguno ... dice genocidio. Los dos creen que lo de Gaza es una masacre. Sánchez no consigue que dé chance al catalán en Europa. Encima, el alemán ha dicho que con la IA no van a hacer falta ni traductores. El alemán se distingue de los políticos españoles en que está a lo importante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  4. 4 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  5. 5

    Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia
  6. 6 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  7. 7 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  8. 8

    El Unicaja saca el rodillo para alcanzar la final de la Intercontinental
  9. 9

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  10. 10

    La detección temprana del alzhéimer es clave para acceder a los nuevos fármacos que prolongan la vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Merz, a lo importante

Merz, a lo importante