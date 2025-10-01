Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y su mujer Begoña Gómez (d) EFE

Esa cara

En diagonal ·

Claro que lo feo no merece siempre un reproche penal

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:24

Ya estamos con la estética, te saltaban los de la sincronizada cuando decías que lo de Begoña Gómez, fuera o no delito, estaba feo. La ... mujer del César y todo eso. En fin, la UCO señala que la asesora de Moncloa gestionó hasta 15 patrocinios de la cátedra. Los correos con un cargo universitario constatan que Cristina Álvarez se encargó del Máster de Gómez. Algún caso puntual, vaya. Y, en cuanto a Barrabés y sus licitaciones de Red.es, Hacienda ve claves las cartas de Begoña Gómez en contratos irregulares. Claro que lo feo no merece siempre un reproche penal. Ni siquiera moral.

