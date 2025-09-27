Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Miss Asturias vinculada a Ábalos, Claudia Montes EP

Unos calores

En diagonal ·

Lo que no sé es cómo no le ha dado el episodio de estrés tras esta publicación

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:02

Después de publicarse que Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, había sido hospitalizada tras sufrir amenazas y encontrar su coche vandalizado, han salido ... más mensajes íntimos. La hospitalización fue, según la mujer, por un episodio de estrés que le provocó parálisis facial y dificultades de movilidad. Los mensajes constan en la transcripción de sus chats desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 1 de febrero de 2020. A saber qué habré escrito yo en ese tiempo. Claudia había pedido trabajo a Ábalos. Los mensajes decían cosas como «No sé qué me pasa pero cuando hablo contigo o se acerca el día me pongo a sudar, me entran unos calores». Y emoticonos. Él contestaba «jajaja» o un emoticono de beso. Ella tenía que trabajarse el trabajo. Él se cobraría por otro lado. Lo que no sé es cómo no le ha dado el episodio de estrés tras esta publicación. Pero nada extraordinario. El objetivo en la guerra y en la seducción es la derrota del otro.

