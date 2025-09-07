Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El sitio de mi recreo

Romance del tieso español

El tieso tiene una tristeza, un fracaso, una cadencia y una decadencia de español exhausto

José Antonio Trujillo

José Antonio Trujillo

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

En un lugar de España, de cuyo nombre no quiero acordarme, tiempo ha, vive un tieso de los de nómina enjuta, coche viejo, nevera vacía ... y fútbol pirateado. Una olla con más caldo que pringá, el eterno cubilete de arroz para el microondas las más noches, duelos y facturas los sábados, lentejas sin chorizo los viernes, y alguna caña en el bar de la esquina algunos domingos, consumen las tres partes de su hacienda. El resto se le va todo en impuestos y su alquiler imposible. Este verano gastó sus días de vacaciones en el sofá del cuñado del pueblo, convertido en un segundón en casa grande.

