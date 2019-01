Retorno al pasado

El 1 de enero a las 16.00 horas TVE emitió 'Grease' y el día 3 Olivia Newton John emitió un vídeo en el que explicaba que no estaba muerta. 'Grease' sólo debería proyectarse en horario nocturno, o matutino en el caso del 1 de enero, pues resulta un mal ejemplo para nuestros adolescentes: la historia se desarrolla en un instituto de secundaria y John Travolta tenía 24 años cuando se rodó y Olivia Newton John 30. Olivia Newton John tiene ahora 70 (su personaje estaría a punto de graduarse en la universidad) y Paquita, una vecina de Fuente Olletas, 79. Después de almorzar, el 1 de enero Paquita se sentó en el sofá con una manta por encima. Es el problema que tenemos en Málaga: hace más frío en la casa que en la calle. Puede ser por la humedad o porque las casas no están preparadas. El caso es que Paquita encendió la televisión y, pudiendo elegir 'Saber y Ganar', esquí alpino que con el solazo, a pesar del frío indoor, no pegaba, 'Gru, mi villano favorito' o 'Intocable', eligió 'Grease', donde dos estudiantes talluditos, rodeados de muchos otros estudiantes talluditos, se comportan como tontos y cantan estupendamente 'acanllú amondeplaie'. En algún momento de la película estalló el cristal de la ventana del salón de Paquita por una bala perdida de un tiroteo en La Palmilla, a unos 2 kilómetros. La bala pudo haber alcanzado a Sandy, el personaje de 17 años encarnado por la Olivia Newton John de 40, y a lo mejor por eso la dieron por muerta y tuvo que emitir el vídeo.

Apenas unos días antes, el cantante mexicano José José, que también tiene 70 años, desmintió igualmente su muerte. No sé si José José habrá estado en Baden Baden. La policía encontró en la plaza donde se produjo el tiroteo medio centenar de casquillos. 'Grease', que se llamó 'Brillantina' en Argentina y 'Vaselina' en México, refleja algunos comportamientos tan machistas que resultan imperdonables hoy día. En Brasil, donde 'Grease' se llamó 'Grease' aunque se subtitulaba 'Brilhantina', coincidió la toma de posesión del nuevo presidente con la emisión del vídeo de Newton John desmintiendo su muerte. La novísima ministra de la Mujer insistió en que llega a Brasil una nueva era en la que «el niño viste de azul y la niña de rosa». Aquí, que 'Grease' se llamó 'Grease', aunque también se subtituló 'Brillantina', Vox ha exigido la eliminación de nuevos fondos a la lucha contra la violencia de género en Andalucía. Cs defendía antes lo mismo y PP les ha ofrecido ayudas para los hombres víctimas de violencia doméstica. ¿Sabe alguien si existe alguna residencia para hombres maltratados que no sea fácil de encontrar porque esos hombres temen que en cualquier momento aparezcan sus parejas maltratadoras para matarlos? Es sólo una pregunta facilona para entender por qué esa ley específica se ocupa de mujeres. No quiere decir esto, claro, que el hombre maltratado o asesinado esté desprotegido por la ley, pero no es necesaria una ley específica pues los casos de maltrato a hombres dentro de la pareja son residuales. Puede resultar absurdo tener que recordar esto, pero es que incluso José José ha tenido que recordar que está vivo vivo.