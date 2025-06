¿Relucirá hoy más que el sol...?

Cuando antaño la procesión del Corpus se celebraba en Málaga un jueves festivo era un día muy grande. Sigue siendo un gran día, pero el ... jueves que reluce más que el sol, en nuestra ciudad lo hace menos, y el hecho de que la procesión pasara al domingo siguiente a la festividad fue minando poco a poco la asistencia de un público que se quiere recuperar, por lo que desde el Obispado y la propia Catedral, con monseñor Catalá y monseñor Ferrary al frente, se está haciendo lo imposible por ello... Difícil, porque un domingo de verano, con el calor de estos días, invita a casi todo, menos a asistir a una procesión que pese a la importancia que tiene para la religión católica, la verdad es que ha tenido flojos registros de asistencia, y eso se quiere enmendar organizando una procesión más atractiva, con más altares, y con un claro deseo de superación.

La Iglesia malagueña quiere que sea 'un domingo que reluzca más que el sol', y ha incorporado a esa fantástica imagen que es la Virgen de los Reyes al cortejo, y la Virgen de Fátima y estará en uno de los 12 altares a lo largo del recorrido del Santísimo. Falta que el Sagrado Corazón de Jesús, procesión suprimida porque no hay jesuitas jóvenes en Málaga que se encarguen de la misma, vuelva a la calle, que hay una gran devoción por la imagen de Calle Compañía. Y para ello no hay mejor ocasión que está procesión. Sin duda sería un enorme atractivo por cierto.

Ya que hablamos del Corpus, reseñar el precioso altar que como siempre que hay una festividad local o un acontecimiento malagueño ha realizado el ACMálaga Palacio. Como se sabe, Jorge González, su director, es a la vez director del Hotel Querencia de Sevilla, que lleva tres años abierto al público, y ha implicado a ese establecimiento, y de qué forma, en las tradiciones sevillanas, como lo hace en Málaga, y la gente, allí, se queda sorprendida de la belleza y originalidad de lo que hace este leonés reconvertido en malagueño por decisión propia. No era costumbre de los hoteles de aquella ciudad hacer altares, pero con Jorge González les aseguro, que tras este año con lo que él ha montado, la cosa va a cambiar en el futuro... Y es que el gusto del director del AC Málaga Palacio puede resultar extraño a los demás, pero los malagueños estamos acostumbrados a lo que al resto a buen seguro sorprenderá...

Y el día 19, Jueves del Corpus, aunque no festivo, en la Catedral hubo un importante acontecimiento musical como fue el concierto Cantata Sacra Vinum Vitae, imponente acto de clausura del centenario del Consejo Regulador de los Vinos de Málaga. Los compositores de la cantata sacra fueron el italiano Fausto Caporali y el neoyorkino Stephen La Rosa. Caporali es un clásico en las obras dedicadas a los órganos de la catedral malagueña, pues a su autoría se deben las cantatas dedicadas a los Santos Patronos Ciriaco y Paula y a Santa María de la Victoria estrenados en noviembre de 2018, el Vía Crucis con motivo del centenario de la Agrupación de Cofradías o las variaciones para saxofón y órgano sobre el tema 'We shall overcome') estrenado en la clausura del ciclo de órgano 'Catedral de Málaga' en su edición de 2024.

Antonio Catalán, en el centro, con la distinción entregada por Verni y Mendiola en Madrid. Manel Esteller y Emilio Alba, en la terraza del AC. Altar del Hotel Querencia con motivo del Corpus de Sevilla F. Lorenzo | SUR

Además de los órganos de la catedral, sonó un grupo de voces blancas dirigidos por Antonio del Pino, dos trompetas barrocas y tres guitarras clásicas españolas a las que se sumó la voz narrante de Pilar Flores, que fue introduciendo cada una de las piezas sacras que componían el concierto, que retomó algunas melodías de gregoriano procedentes del riquísimo archivo de música de la Catedral y que son propias de este día. En el cartel diseñado para la ocasión, aparece el cáliz que perteneció a quien fuera obispo de Málaga el cardenal Ángel Herrera Oria. La Catedral registró un lleno completo para el concierto, que fue un gran éxito, y que, como todo en la vida, tuvo unos nombres propios por delante de todos los demás, como el referido Antonio Pino y Javier Krauel, y un patrocinador, en este caso Fundación Unicaja.

Tres foros de SUR han tenido una importante repercusión nacional en esta ajetreada semana donde cada día nos levantamos con una sorpresa. Tanto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como el jefe del Grupo en Epigenética del Cáncer en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y catedrático de Genética de la Universidad de Barcelona, Manel Esteller, y el filósofo (qué bueno que aún haya quien tenga este 'trabajo') José Antonio Marina, en sus ponencias, han dicho cosas más que importantes y que interesan a la gente. Por ejemplo, Garamendi, defendiendo a los empresarios a capa y espada en estos momentos donde todo el mundo aparece señalado; Esteller diciendo que sí, que vamos a vivir más, claro, pero que tenemos que ver cómo vamos a vivir, y que aunque parezca una contradicción, una 'buena vida' (y no precisamente en el sentido de cuidarse) nos puede dar una mala vejez, mientras que Marina nos habló de Filosofía, servicio público y bondad, términos cada vez más alejados de nuestro hábitat cotidiano. Foros de SUR para aportar a la sociedad malagueña, traspasando fronteras, y perdonen que uno haya hablado de 'libros' casi propios y siempre cercanos, pero es que han tenido una gran repercusión.

La Asociación Nacional de Legionarios de Honor tiene una importante 'ascendencia' malagueña, ya que tanto el presidente como el vicepresidente son malagueños, concretamente Paco Fernández Verni y Álvaro Mendiola. La referida asociación tiene una importante actividad social y benéfica, y sus recursos provienen de actuaciones como donar réplicas de gran calidad de la obra de Ferrer Dalmau 'Voluntarios para morir', denominado también 'el cuadro del centenario', pintado por Ferrer Dalmau y patrocinado por la Fundación Unicaja, que son sufragadas por grandes empresas malagueñas y españolas, como el caso de la donada por la cadena ACMarriot que preside Antonio Catalán, quien en Madrid recibió un reconocimiento por su apoyo de la referida asociación, que ya prepara el curso de verano de la UMA 'Ejército y Sociedad III' que codirigen los dos citados. Por cierto, que el premio de Periodismo 'Ortega Munilla' ha sido este año ex aequo (5.000 euros cada uno) para el director de Ideal, Quico Chirino, y a María Fidalgo Casares. La entrega será el 11 de julio con asistencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat.

Sean felices y disfrutemos de este domingo. A ver si hoy reluce más que el sol. Ojalá.