La religión es el apio del pueblo. Uno busca respuestas y hay tantas que puede escoger las que más se adapten a lo buscado. Como en la vida misma, dentro de la Iglesia encontramos lo más conservador y lo más liberal del ser humano. Tenemos a Cáritas, a los curas comunistas y al nuncio apostólico del Vaticano criticando que perturbemos el sueño eterno de Franco. Renzo Fratini deja España y así, yéndose ya, en vez de decirnos que vayamos con Dios, critica que tratemos de resucitar a Franco, como a Lázaro, a quien una coma tacharía de perezoso. Levántate, anda. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos han dicho eso? Y nosotros respondíamos: «Cinco minutos, mamá». El gobierno ha puesto el grito en el cielo aprovechando que Dios, a través del Papa, habla español. Han amenazado con exigir a la Iglesia que pague el IBI. Paga y vámonos. Un bello himno antiguo canta 'ubi caritas, deus ibi est'. Dice 'ibi', pero no se refiere al impuesto. En Málaga han detenido a un señor lituano que vive en Maro por enviar droga a su país escondida en libros de oraciones. No dice el periódico de qué libro se trataba, seguro que no se atreve a hacerlo con el Corán. Es broma, en serio. Alguien en Lituania recoge un libro de oraciones esperando que le alegre la vida y a lo mejor se la alegra. La droga reporta numerosos beneficios. Los traficantes son traficantes, pero no tontos; bueno, algunos sí. No doy nombres por si alguno aburrido me lee. El problema de la droga son los drogadictos, pues sin ellos no habría tráfico. Buscan el paraíso y al principio dicen que lo hallan, pues son drogadictos pero no tontos; bueno, algunos sí. Antes o después la droga se convierte en un infierno. Ya hablamos aquí del periodista italiano que dijo que el Papa aseguraba que el infierno no existe, pero desde el Vaticano, más papistas que el Papa, lo desmintieron. El Papa no sólo es el representante de Dios en la Tierra, sino que es jefe de Estado. Como Trump, que se lleva a su hija al trabajo.

En Málaga ganamos 176€ menos que la media española. Sí Dios existe, lo sabe, aunque el que gana 176€ menos quiere decir que gana, que no es poco, aunque a veces sí es poco. Algunos teólogos de la liberación gritaban en los 70 que Dios era negro. Dios no sé, pero al párroco de Benajarafe lo amenazan de muerte por ser negro, y eso que no lo es. Es de origen indio y cuenta con el apoyo de los feligreses. Un grupo de personas lo amenaza y pinta su coche. Algunas personas son tontas sin necesidad de traficar con droga. ¿Qué daño puede hacer un párroco que visita a los enfermos y predica la palabra de Dios los domingos sólo a quien quiera escucharlo? En Málaga ya pueden abrir las tiendas los domingos. Se puede ir a misa y luego de compras. Me gustaba más el domingo de descanso. El día del Señor.