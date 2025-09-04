Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Rehenes o territorio?

Pedro Moreno Brenes

Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

No es la primera vez que dedico esta columna a la situación de los palestinos. Y no será la última ante el terrible sufrimiento de ... esas personas, por la maldad de quienes dirigen el gobierno de Israel, con un desprecio temerario del Derecho Internacional. Netanyahu da un paso más en su escalada de genocidio. Ya no les basta con bombardeos, un asedio inmisericorde, la matanza de civiles, los hospitales destrozados, los periodistas liquidados para que no cuenten lo que pasa, o el hambre como forma de castigo a un pueblo. ¿Es esta la legítima defensa prevista en la Carta de Naciones Unidas? Evidentemente no. Ahora el primer ministro de Israel ha impuesto a su propio pueblo (con el rechazo incluso de parte de sus fuerzas armadas) una acción militar para ocupar Gaza, con el objetivo teórico de lograr la liberación de los rehenes retenidos a la fuerza por Hamas. Ya va para dos años de brutalidades bélicas, se supone que con ese objetivo, y los únicos rehenes liberados los han sido por las negociaciones, previa tregua. Es decir, tanto sufrimiento a un pueblo ni siquiera ha logrado devolver a estas personas a los suyos.

