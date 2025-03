Joaquín Ramírez Domingo, 23 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

No sabemos si existe el destino, es muy probable que no, pues el destino se construye o determina todos los días, «según hagas, así pasa». ... De momento estamos viviendo tiempos que ya no pensábamos, fíjense: el rearme de Europa... Dice Pedro Sánchez que a él no le gusta el término, que prefiere seguridad, protección, defensa, hasta parafrasear cambio climático. En fin, es un hombre al que no gustan nada las verdades y es tan optimista que está seguro de que puede pastorearnos con sus subterfugios de forma casi infinita. Este tirón de orejas que Trump le ha dado a la vieja Europa hará que muchos espabilen. De momento el aumento de gasto en materia de defensa. Es el 'si vis pacem, parabellum', no la tercera guerra mundial. Si te armas, no te atacarán, pero si no tomas medidas, si finalmente descuidas tus flancos, no dudes de que serás finalmente abatido. Es la ley natural.

Así puestos, una Unión Europea que se respeta a sí misma, mantendrá sus compromisos y será leal con sus aliados, hará honor a sus obligaciones. Lo contrario sería suicidarse. Nadie espere el abandono de las posiciones previas. Dice Trump -en una de sus muy originales interpretaciones de los hechos- que parece que la UE se hizo para fastidiar a USA, curioso. Más bien, la UE es y ha sido el socio natural de los Estados Unidos, el amigo fiable, siempre dispuesto a atender las cuestiones, observaciones y sugerencias norteamericanas. Tanto es así que durante todo este tiempo ha habido espacio para la creación hasta de un mercado único UE-USA, muchos han tenido la tentación de plantearlo. Pero bueno, estamos a otra cosa. De hecho, más bien se está en la caricatura de que Europa es como un viejo museo que ya sirve para poco. Recuerden aquella película de Billy Wilder -'Un, dos, tres'- en la que el más insospechado mendigo es un Barón, cuyo título puede ser útil de la manera más chocante, de la vieja Europa sólo puede servir el envoltorio. Bien, es una forma de verlo. Durante muchos años en Estados Unidos -en una perfecta combinación de admiración y desprecio- hubo obsesión con absorber historia y tradiciones europeas, exactamente lo que pensaban que les faltaba. Pues bien, hoy puede convertirse en una gran oportunidad que haya que atender a un capítulo tan importante como el de defensa y afrontar la no cercanía comercial norteamericana, que si aranceles o lo que venga. Que, a estas alturas, la UE se vea obligada a tomar más consciencia de sí misma no es una mala noticia, al contrario. Dejemos de ser el parque temático que tanto nos han reprochado fuera y hasta dentro, para poder enfrentarnos a un futuro lleno de interrogantes, que también podemos conquistar.

