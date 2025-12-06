Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué es lo que no has entendido?

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Sábado, 6 de diciembre 2025

Entre los mensajes de apoyo y comprensión con una víctima de acoso, siempre se colará alguno que la cuestione. No falla. Es ese porcentaje de ... personas que aún se resisten a entender el abuso sexual como algo estructural de la sociedad patriarcal, esos que todavía piensan que algo habrá hecho ella para provocarle o, en una retorcida forma de darle normalidad al asunto, que ella tenía que haberle puesto freno a tiempo. Como si acabar con una situación de abuso fuera tan sencillo como bloquear un contacto de whatsapp.

