La próstata

A los jóvenes les parece una cosa desconocida de la que hablan los maduros, por no usar los viejos

Manuel Vilas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

Había oído hablar de la próstata, como un mal enigmático y lejano, y también incomprensible. La próstata a los jóvenes les parece una cosa desconocida ... de la que hablan los hombres maduros, por no usar el adjetivo terrorífico de viejos. La próstata, que conoce la paciencia, espera sentada en el cuerpo de los hombres jóvenes hasta que llega el día de su presentación en sociedad. Y con los años aterriza el inesperado instante en que de repente tienes unas urgentes ganas de orinar en medio de cualquier acto decoroso, una cena, una película en el cine, una conferencia, una reunión importante, una noche a las tres de la mañana mientras duermes, un ligue que reclama tu vigor erótico, ese día la conocerás, conocerás a tu próstata. Irás al médico y este hará las presentaciones oficiales. Te acabas casando con tu próstata. Y tienes que medirla todos los años. Y tu médico llama a esa medición el PSA. La primera vez que oí esas siglas pensé que se trataba del Partido Socialista de Aragón, pues uno es aragonés y ve a Aragón en todas partes.

Espacios grises

