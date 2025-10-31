Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante el funeral de Estado. EFE

Pensándoselo

A la última ·

Mazón se lo está pensando. Este tipo es una bendición para nosotros, los indecisos. A su lado, somos seres intrépidos, febriles, fulminantes

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Mazón se lo está pensando. Este tipo es una bendición para nosotros, los indecisos. A su lado, somos seres intrépidos, febriles, fulminantes. Mazón, el hombre ... de pasado cuántico, que aquel día vivió al menos en ocho universos diferentes y en ninguno llovía, se ha dado cuenta de que, por alguna razón, molesta. Me lo imagino durante el funeral preguntándose angustiosamente: ¿Por qué me gritarán estos tipos? ¿Tendría que haberles acompañado a todos al parking? Luego, en un gesto de arrojo, admitió que durante esas horas «hubo cosas que debieron funcionar mejor». Pensé por un momento que se refería a los camareros del Ventorro, que probablemente tardaron más de la cuenta en traerle el postre, el café y quién sabe si el chupito y el farias. ¡Cómo está el servicio!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  6. 6 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  7. 7 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  8. 8

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre
  9. 9 Las primeras lluvias importantes dejan más de 50 litros en Málaga, pero con escasas incidencias
  10. 10 Seis detenidos en Cártama por cultivar marihuana en una finca, donde tenían plantaciones de hasta tres metros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pensándoselo

Pensándoselo