Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la última

Mediana edad

Estamos asistiendo al espectáculo de varias crisis de la mediana edad. Ese momento en la vida en el que uno se da cuenta de que el tiempo es finito y se compra una Harley

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:01

Estamos asistiendo al espectáculo de varias crisis de la mediana edad. Ese momento en la vida en el que uno se da cuenta de que ... el tiempo es finito y se compra una Harley. A los pobres, por la razón que sea, este síndrome espeluznante les afecta menos, pero en los futbolistas resulta especialmente doloroso. Ahí está Sergio Ramos para demostrarlo. Ha recibido muchas críticas y todas injustas. Cuando uno ya tiene tatuajes hasta en el pescuezo y ha perdido la cuenta de los Lamborghinis que están aparcados en su garaje, no le queda otra opción que meterse reguetonero. Los hombres del Renacimiento son así, inquietos y febriles, y, desde que se inventó el autotune, ancha es Castilla. Otra opción podía haber sido escribir un ensayo, aunque entonces correríamos el riesgo de que le sucediera como a Cassano, compañero suyo en el Real Madrid, que, cuando presentó su segunda autografía, exclamó con un puntito de sorpresa: «¡Ya he escrito más libros de los que he leído!»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  3. 3 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  4. 4 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  6. 6

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  7. 7

    Las infecciones de transmisión sexual se multiplican por cinco en Málaga en una década
  8. 8

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  9. 9

    A la búsqueda del enigma de un gran edificio de la Málaga fenicia: arranca la nueva campaña en el Cerro del Villar
  10. 10 Cuidado con el precio de la potencia: Facua advierte del truco de algunas eléctricas para captar clientes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mediana edad

Mediana edad