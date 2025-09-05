Comenta Compartir

Estamos asistiendo al espectáculo de varias crisis de la mediana edad. Ese momento en la vida en el que uno se da cuenta de que ... el tiempo es finito y se compra una Harley. A los pobres, por la razón que sea, este síndrome espeluznante les afecta menos, pero en los futbolistas resulta especialmente doloroso. Ahí está Sergio Ramos para demostrarlo. Ha recibido muchas críticas y todas injustas. Cuando uno ya tiene tatuajes hasta en el pescuezo y ha perdido la cuenta de los Lamborghinis que están aparcados en su garaje, no le queda otra opción que meterse reguetonero. Los hombres del Renacimiento son así, inquietos y febriles, y, desde que se inventó el autotune, ancha es Castilla. Otra opción podía haber sido escribir un ensayo, aunque entonces correríamos el riesgo de que le sucediera como a Cassano, compañero suyo en el Real Madrid, que, cuando presentó su segunda autografía, exclamó con un puntito de sorpresa: «¡Ya he escrito más libros de los que he leído!»

Las crisis de la mediana edad hay que afrontarlas en su momento. Quizá si Putin se hubiera echado una Harley a los cuarenta no lo tendríamos ahora fantaseando con la inmortalidad. El chino Xi, de natural misericordioso, le vino a decir que los setenta son los nuevos quince, pero Putin apunta incluso más lejos. Es una perspectiva ilusionante para el mundo en general y para Ucrania en particular: el tipo calcula que injertándose compulsivamente órganos de otro podría alcanzar la eternidad. No lo descarto. Siempre habrá algún Medvedev dispuesto a prestarle el páncreas y seguro que hay formas de eliminar a los disidentes sin que sufran ni sus córneas ni sus riñones. El polonio, Vladimir, no creo que valga.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión