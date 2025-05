Al 'padre Roberto' le encantó 'su' colegio...

Un Papa que haya dormido en Málaga no es lo habitual. Nunca posiblemente hubo ninguno, ni tampoco que tuviera tantos 'amigos' malagueños, aunque los dos ... principales sean nacidos en Salamanca: Javier Pérez Barba, hoy asistente general para Europa del Sur de la Orden de San Agustín, con sede en El Vaticano, y ex director del Colegio Los Olivos, y Agustín Herrero de Miguel, actual prior y director general del colegio agustiniano, uno de los grandes referentes de la educación en Andalucía. Tras su estancia en la residencia de los frailes en El Atabal, en abril de 2007, el entonces prior general de los agustinos en el mundo quedó prendado por las instalaciones y el funcionamiento del centro escolar, heredero del mítico San Agustín, y que fue inaugurado en 1967 en lo que supuso toda una revolución educativa en Málaga, tanto por las instalaciones (altavoces individuales en cada aula, piscina, tres campos de fútbol...), como por el profesorado y por la ubicación del mismo, adoptada posteriormente por muchos más.

Docentes de la enjundia de Agustín Llordén, Moisés González, Antonio Muñoz, Leandro Félix, Sánchez Benedito, Agustín Clavijo, Manuel Delvox, Laureano Manrique, Juan Alcover, Eduardo Meneses o Francisco Acedo, entre otros muchos, pusieron un nivel altísimo en la docencia malacitana y Los Olivos se convirtió en las tres últimas décadas del pasado siglo en el colegio no sólo de moda, sino de clara referencia en Andalucía.

Lógicamente, el padre Robert Prevost ('padre Roberto' en Málaga y Perú, 'padre Bob' en Chicago) quedó impresionado con el colegio, que entonces cumplía 40 años desde su inauguración.

Ampliar El padre Manrique cortó la tarta de los 50 años de Los Olivos (2017) junto a Manuel Delvox Foto Francis

Estos 'Horizontes', que tienen una indisimulada ascendencia agustiniana por la que nunca se cansará de dar las gracias, estuvieron presentes en los días en el que el hoy Papa estuvo en Málaga, pero no llegaron a conocerlo ni a establecer ninguna conexión con él, pese a estar a pocos metros... Avisados de su visita por el padre Manrique, gran amigo de SUR, gran latinista y mejor fraile y persona, sin embargo no hubo posibilidad de saludarlo. «Hazle una entrevista, que es un gran hombre y un gran agustino», recuerdo las palabras de Manrique. Pero los hados de la 'no coincidencia' nos jugaron una mala pasada. Manrique, con su perspicacia habitual, a buen seguro que intuía lo que ocurriría en el Vaticano este 8 de mayo de 2025, festividad de Nuestra Señora de Gracia, patrona de Los Olivos.

Él no ha podido verlo desgraciadamente (murió hace unos meses), y estos 'Horizontes' se quedaron a las puertas de haber podido recoger 'en directo' la presencia del entonces prior de los agustinianos, y hoy Papa. León XIV se quedó más que feliz de su estancia en Málaga, y de aquí fue a otros lugares andaluces. ¡Vaya punto que se nos escapó! Pero Manrique nos lo avisó… La vida es así. Ayer se celebró una misa de acción de gracias en San Agustín concelebrada presidida por el padre Agustín Herrero de Miguel en una bellísima ceremonia religosa en la que participaron los siete frailes de la Comunidad Agustiniana malagueña. Enhorabuena a los miles de alumnos agustinos y a toda la comunidad religiosa y educadores de Los Olivos: nada más que había que meterse en las redes sociales al rato de producirse la fumata blanca para ver la alegría de todos. Y es que no es habitual que un Papa haya dormido 'más arriba' de Teatinos, cerca del Puerto de la Torre, al lado mismo del Atabal… O sea, más en Málaga, difícil.

Si escuchar la conferencia de Eugenio Carmona sobre la obra de Eugenio Chicano fue un verdadero privilegio, no le quedó a la zaga el coloquio que celebraron los doctores José Carlos Garín y José Antonio Trujillo, con participación de estos 'Horizontes' y de Gonzalo León, que hizo la presentación de los intervinientes. Fue una verdadera delicia asistir a los 90 minutos de lección magistral que ofrecieron ambos galenos y cofrades malagueños bajo el título general de 'Mirada médica de la Pasión de Cristo en los carteles de Eugenio Chicano', dentro del ciclo final de la exposición 'Chicano: Rostros de Pasión', que se clausura hoy domingo 11 de mayo en la Agrupación de Cofradías y que ha sido patrocinada por Fundación Unicaja.

Ampliar Gonzalo León, Emilia Garrido, José Antonio Trujillo, José Carlos Garín y Mari Luz Reguero, en la Agrupaciòn el pasado jueves F. Lorenzo

Fue más que una conferencia una charla cargada de un profundo conocimiento de lo que supuso la pasión y muerte de Jesús, con datos médicos de gran relevancia, y, sobre todo, con el reflejo que de cada momento supo hacer en su obra el artista Chicano. «Vamos a ver ahora esos carteles de Chicano, tras escuchar a los ponentes, de manera muy distinta, y aún se realza más la valía y gran categoría artística del pintor malagueño», señalaba Juan Francisco García, asistente a un acto seguido al día siguiente (ayer) una mesa redonda 'Epílogo de una gran exposición', con la intervención de Emilia Garrido, de Fundación Unicaja, Gonzalo Otalecu, comisario de la exposición, y los periodistas Pepelu Ramos, Gonzalo León y quien esto escribe. En todas las conferencias, que han sido organizadas por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, ha estado presente la viuda del artista y conocida gestora cultural malagueña Mari Luz Reguero, quien no ocultó su satisfacción por el éxito de las ponencias que es deseo de todos se vuelvan a repetir el próximo año.

El análisis del calvario y muerte de Jesús se hizo a través de los carteles que hizo Chicano para Pollinica, Huerto, Cautivo, Humillación, Jesús El Pobre, Expiración, Amor y Cristo Yacente, en los que se demostró que el artista cuidaba todo al máximo detalle: «Como si tuviese un profundo conocimiento de la situación médica de cada momento», señalaron. Y lo dicho, fue una lección magistral, que además tuvo un inesperado añadido, el seguimiento casi en directo de la elección del nuevo Papa, León XIV, de quien se destacó la importante vinculación con Málaga y el Colegio de Los Olivos. José Carlos Garín, quien actualmente es presidente de la Agrupación de Cofradías, públicamente dio la enhorabuena al nuevo Pontífice en nombre de las cofradías malagueñas. Los ponentes fueron muy aplaudidos en un acto, que por muchos motivos quedará en el recuerdo de quienes tuvieron la fortuna de vivirlo en directo el jueves.

Como nos ha quedado una página la mar de 'vaticana', nos despedimos con la enorme alegría de la recuperación del obispo de Málaga, monseñor Jesús Catalá, que ha superado una dificilísima situación clínica en el Hospital Vithas Málaga-Parque San Antonio. Pese a su gran mejoría, no podrá ir a Roma, donde lo echaremos de menos. Allí 'estará' Málaga con la Esperanza. A ver si nos encontramos con el 'padre Roberto'...