Pedro Luis Gómez Sábado, 5 de julio 2025, 02:00

Ese gracejo malagueño, que existe, sin duda, aflora en los momentos más inesperados e incluso adversos. Era curioso ver a la gente amontonada en la ... estación María Zambrano en otro de esos días negros para el transporte ferroviario español (¡pena de destrozo que ha permitido el actual ministro de la magnífica gestión que en ese campo hizo la malagueña Magdalena Álvarez quien personalmente hasta se preocupaba de probar la comida que se servía en los servicios de alta velocidad!), y en los momentos más tensos, en medio de las protestas por la falta de información, un grupo comenzó a entonar con la música archiconocida, un gracioso estribillo, el mismo que decía «¡Dónde estás Oscar Puente, Oscar Puente dónde estás...?». Era, sin duda, una buena pregunta, porque el adicto a las redes sociales ministro de Transportes desaparece de las mismas cuando hay problemas. Es lo que tiene hablar mucho y de todo, aunque sea sin saber, y acusar a todo el mundo que no piensa como él. Para Puente, el peor ministro de Transportes de la democracia, y miren que los ha habido malos, la atención a los trenes, las vías y los aeropuertos, es un tema menor, cuando no se da cuenta de que no sólo es fundamental en la vida diaria de los ciudadanos, sino que para España, y fundamentalmente para Andalucía, el buen servicio del transporte público (que no es barato, ojo, no se olviden) es clave para nuestra economía, ya que casi un 13 por ciento del Producto Interior Bruto andaluz proviene del turismo. Y el turista busca buen tiempo, seguridad y facilidad en el transporte, no quedarse una noche en una vía perdida en un ave sin luz, ni agua, ni comida, ni aire acondicionado. Eso no pasa ni en los países más tercermundistas de la tierra, pero aquí vamos camino de ello. Coger un AVE era garantía de puntualidad hasta el punto de que la citada Magdalena Álvarez estableció como norma devolver el dinero de los billetes a los pasajeros si había retrasos en la llegada... No sé si la norma la mantiene Renfe, pero me temo que si es así estará al borde de la quiebra. Total que Oscar Puente no estaba en Vialia, ni en Atocha, ni en Chamartín, ni en Barajas... ¿Dónde estás Oscar Puente...? A lo mejor acusando a todo el que no le baila el agua de ser 'fachosfera'.

