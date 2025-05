Noticias que hacen historia

Comenta Compartir

En la historia de las infraestructuras de Málaga, hay algunas fechas que tienen un significado especial. Y lo tienen porque hablan de momentos en los ... que la mayoría de los ciudadanos no confiaban en que llegarían a ver tal o cual proyecto hecho realidad. Así ocurrió con el Plan Málaga, aprobado en 2001 y que hizo posible asegurar el crecimiento del tercer aeropuerto más importante de la España peninsular. Hasta el punto de que los 25 millones de viajeros con que se cerró el año pasado están ya llamando a la puerta del umbral máximo, que es de 30 millones, y que a este paso llegarán más pronto que tarde. Así que ya tenemos que ir pensando en volver a ampliarlo, pero ese es otro tema y no me quiero desviar.

Otro año importante fue 1998, cuando se aprobó el primer proyecto de la Hiperronda. Poco se habla de ella, porque de lo que no da problemas, no se acuerda nadie, pero esta obra fue vital para acabar con las caravanas de cada verano para ir a la Costa, y se le unió algunos años más tarde también la autopista de Las Pedrizas. Y qué decir de la línea de alta velocidad. La redacción del primer proyecto para conectar con Córdoba (y de ahí a Madrid) fue adjudicada en octubre de 1999, cuando casi nadie se creía que Málaga podría llegar a tener el AVE. Termino esta relación con mi obra más querida: las primitivas líneas 1 y 2 del metro se diseñaron en 2004, y aunque han experimentado muchos cambios a lo largo de los años, el espíritu inicial de aquella exitosa idea se ha mantenido... Y lo que queda. Pues todas estas infraestructuras y muchas más tienen en común unos comienzos difíciles, bajo la sombra del descreimiento general del respetable. Porque a toro pasado todo el mundo se atreve a torear, pero hay que retrotraerse a aquella Málaga de finales del siglo XX y principios del XXI, donde no había casi de nada, en términos de infraestructuras. Sólo así se puede entender hasta qué punto era difícil en aquellos momentos ser visionario y defender que era posible, urgente y necesario hacer todo lo que ahora ya está hecho, y con sobradas muestras de su respaldo social. Como soy de natural optimista, y todo o buena parte de ese proceso del que les he hablado lo he vivido profesionalmente en primera persona, pues quiero creer que estamos ante otro momento histórico. Espero que dentro de una década las hemerotecas también marcarán en rojo este mes de mayo de 2025, como la fecha en la que comenzó el primer estudio de viabilidad para el tren litoral. Ahora es difícil creer, como tantas veces antes, pero estoy seguro de que también llegará.

