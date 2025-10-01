Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

No sin los palestinos

Un 'sí' de Hamás al plan de paz obligaría a Trump y Netanyahu a acreditar su sinceridad y terminar con la matanza en Gaza

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Hamás debe confirmar hoy a los mediadores egipcios y cataríes si acepta el plan de paz presentado por Estados Unidos e Israel. Con su dirigencia ... y efectivos diezmados después de casi dos años de ofensiva israelí contra Gaza, el Movimiento de Resistencia Islámica, responsable de los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, es consciente de que incluso países de acogida como Turquía y Catar respaldan la iniciativa de Donald Trump para la liberación de los rehenes. También de que, sin los cautivos, dice adiós a su última baza negociadora pero conservará destinos para la retirada. Y tampoco ignora que una negativa, lejos de disgustar a Benjamín Netanyahu, le permitiría «terminar el trabajo» de masacrar a los gazatíes y destruir por completo la Franja.

