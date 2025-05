No era esa vida

No era, ni de lejos, esa la vida que había pensado vivir cuando María se mudó desde Marruecos hasta Granada para estudiar en la universidad. ... Allí cursó nada menos que Ingeniería Informática. Estudió duro y vivió más o menos bien, no lo dice pero hay cosas que se notan, gracias a una suerte de beca en forma de herencia de sus padres. Terminó la carrera, consiguió su título y habría sido una trabajadora sin duda cotizada en el Parque Tecnológico de Málaga, pues a los que tienen esa formación prácticamente se los rifan en las empresas.

Por alguna razón que no termina de aclarar, se volvió a su país con la familia que le quedaba, pues había perdido a su padre. Y esa fue su perdición. A partir de ese momento, su relato se vuelve más oscuro y críptico, continuamente al borde de las lágrimas. Así describe un ambiente irrespirable, en un entorno demasiado tradicional y apagado a la religión, donde como mujer le deparaba un papel ínfimo, «poco más que una mula», según sus propias palabras.

Pero ella estaba formada, tenía una carrera y era consciente de su valía, y no se resignaba a ser un cero a la izquierda en la sociedad. Ahí empezó a complicarse todo. En el puzle faltan muchas piezas para recomponer su triste historia, como si tuvo alguna vez trabajo como ingeniera; quizás un hogar y una pareja. Pero ella sólo acierta a hablar del dolor y el sufrimiento que, de forma evidente, le han marcado la salud. Todavía es joven aunque no hay que ser psicólogo para saber que padece una depresión muy profunda. Pero a la vez, no muestra síntomas aparentes de adicciones. Ahora, se busca la vida mendigando en Torremolinos, y así saca lo suficiente para comer. Además, es lista y ya se ha buscado la vida para acceder a una ayuda social, posiblemente con el asesoramiento de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Ojalá tenga suerte y consiga alquilar una habitación.

Conocer a María me ha dejado dos reflexiones que quiero compartir con ustedes. La primera es que, por muy seguros que nos sintamos en nuestras vidas, con nuestros trabajos, familias y amigos, nadie es inmune a una mala pasada de la suerte, que lo deje de la noche a la mañana durmiendo en un banco del aeropuerto, y eso que no es el peor sitio posible. Y la segunda es que como sociedad necesitamos dotarnos de los recursos básicos para hacer de red de apoyo, y que algunas personas que lo han perdido todo, si es su elección, puedan volver a reinsertarse en la sociedad. Una segunda oportunidad para los que no era esa vida la que hubieran elegido vivir...