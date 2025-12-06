Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Editorial

Movilidad subvencionada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

El Gobierno ha presentado esta semana el Plan Auto 2030, la nueva hoja de ruta dotada de 1.280 millones de euros para impulsar la ... industria automovilística en España. Una de sus novedades es la centralización de la gestión de las ayudas para la compra de vehículos electrificados, que se descontarán directamente del precio en el momento de la compra. Con ello se pretenden resolver los actuales retrasos —de hasta 18 meses— en la entrega de subvenciones antes gestionadas por las regiones. También se contemplan medidas para la industria: 300 millones para el despliegue de puntos de recarga y 580 para investigación.

