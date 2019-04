El mejor candidato Extrapolando resultados y modelos, llegamos a las próximas elecciones PABLO ARANDA Miércoles, 1 mayo 2019, 00:41

El español es una lengua imperfecta y cuando una autoridad se quita la autoridad a sí misma se usa la palabra abdicar. En japonés es Ahikito, quien ha abdicado en Naruhito. Ahikito tiene 86 años, y considera que son muchos para un emperador, aunque la reina de Inglaterra ha cumplido 93. El día de su cumpleaños, la reina de Inglaterra se fue a misa sin su marido, que el mes que viene cumple 98. Qué longevos son los longevos. Long es largo en inglés. Para que después digan que el alcalde de Málaga es muy mayor. El domingo se celebraron las elecciones del 28 y ya estamos preparándonos para las del 26. Los ciudadanos de a pie, y los de patinete, tenemos mucho poder y acabamos de comprobarlo. Las elecciones se han planteado como un juego de tronos y a veces creemos que si votamos a uno ese voto puede servir para tejer una alianza o para destejerla y desde luego es así. Alcalde en inglés es mayor, pero el alcalde de Londres tiene 48 años, y dentro de 45, cuando cumpla 93, no creo que vaya a misa pues es musulmán. Daniel Pérez, candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga, cumple este mes 40 y andará extrapolando los votos del 28, que le podrían llevar a la alcaldía el 26, aunque también podrían no llevarlo. En Chicago, una desafortunada palabra, acaban de elegir como alcaldesa a Lori Lightfood, que es lesbiana, de raza negra y mide un metro y cincuenta y cinco centímetros, lo que no le impidió jugar al baloncesto ni llegar a alcaldesa de Chicago. Marie Kondo es asiática y todavía más baja, y es la que manda en muchos de nuestros hogares, que se están quedando ordenadísimos. El perfil de muchos de nuestros dirigentes está cambiando y eso provoca que cambien los modelos, que se venían perpetuando desde tiempos ancestrales y no siempre eran buenos. El que no cumple con el perfil de integrado tiene más complicado triunfar y eso es una gran injusticia.

El príncipe Carlos tenía perfil de triunfador y ahí está, de príncipe a los 70 años. Tampoco fue a misa con su madre el día en que ella cumplió 93, aunque no pudo poner la excusa de que está mayor. La madre de la reina, la reina madre, murió a los 101, por lo que todavía pueden quedarle unas cuantas misas a la reina Isabel. Pobre Carlos. Pobre si lo que quiere es gobernar, claro. El rey Juan Carlos l abdicó a los 76 años, que son los que tiene el alcalde de Málaga. La papeleta de que el alcalde siga siendo alcalde la tenemos nosotros, qué responsabilidad. A mí me encantaría pasar mi 93 cumpleaños en la playa, rodeado de mis ancianos hijos, comentando qué dentadura postiza es mejor y qué candidato tendrá más posibilidades en las elecciones que haya entonces, un candidato que quizá aún no ha nacido. La que le espera. Ojalá alguien me recuerde ese día lejano de playa que me ponga crema protectora.