Entre todos la mataron...

Pedro Luis Gómez Sábado, 19 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Ver que en la primera reunión interministerial para preparar el Mundial 2030 no estaba Málaga, sinceramente, produjo una importante decepción respecto a lo que para ... muchos malagueños es una decisión complicada de explicar, porque aunque se señala a culpables directos, la verdad es que hay muchos más de los que creemos. Para empezar, son muchos los convencidos ya de que si el Málaga CF hubiera tenido un dueño, una interlocución válida y no una dirección judicial administrativa y temporal (aunque va camino de eternizarse para alegría de muy, pero que muy poquitos...), la 'ciudad de moda' no se hubiese quedado fuera de un acontecimiento tan importante. Un segundo culpable ha sido la nefasta política de comunicación que se ha seguido por parte de las administraciones en este tema, tanto de la decisión de bajarnos del autobús organizativo, como de los motivos que lo han llevado a ello, sin hablar con claridad de que ha habido movimientos de clara manipulación de la opinión pública (los hemos visto todos, incluidas peñas que no se representan ni a ellas mismas) que por lo que sea no querían el Mundial. Hay un tercero, el error de los técnicos (los que fueran), increíble, de no advertir de que era imposible una ampliación del Ciudad de Málaga sin unas costosísimas obras de sobre cimentación por la fragilidad de un terreno cuyo subsuelo está 'bañado' por aguas dulces y saladas... Y, finalmente, por una no menos sorprendente falta de ambición, un 'dormirse en los laureles' que ha hecho buena la Rotonda de hace hoy exactamente 7 días. No sé si alguien ha medido bien el grado de frustración que 'el harakiri mundialista' ha producido en amplios sectores malagueños, pero desde luego se debería haber analizado de forma más contundente la relación causa-efecto. Encima, sorprende también el reiterado 'anuncio-parche' municipal de que desde hace años se contemplan terrenos para un nuevo estadio en el Puerto de la Torre (para nada un sitio idóneo) porque si esto es así, asalta otra duda: ¿por qué no se comenzaron las obras hace dos años, si estaba todo previsto, cuando comenzó la historia abortada...? Esta interrogante, así como la real, clara y rotunda oposición de los responsables de la movilidad del ministerio pertinente a la solución del Ciudad de Málaga, nos suma en un extraño maremágnum donde viene como anillo al dedo ese refrán tan español que dice aquello de «entre todos la mataron y ella sola se murió...».

