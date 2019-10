Los malos del relato Cita en el SUR No todo es blanco o negro, aunque para nuestro relato resulte más cómodo PABLO ARANDA Málaga Sábado, 19 octubre 2019, 10:12

El presunto asesino de Dana Leonte salvó la vida al parricida del Puerto de la Torre. Ambos compartían la celda 27 del módulo 7 de la prisión de Alhaurín de la Torre. El alcalde, como el Puerto y como Alhaurín, también es de la Torre, y el president de la Generalitat es Torra, mientras que el president del Parlament es Torrent. El presunto asesino de Dana Leonte se ha negado a hablar ante el juez, pero llamó a gritos a los funcionarios de Prisiones, que acudieron corriendo para encontrar al parricida del Puerto de la Torre llorando en la cama con una sábana anudada al cuello, como un superhéroe fracasado. Si matas a una persona pero salvas la vida de otra vuelves a la casilla de salida, pero no es así de simple y mucho menos si la persona a la que has salvado lo que quería es morir, o sea: estás condenándola a vivir, lo que agrava tu situación, nada de casilla de salida. Ahora los cambiarán de celda y podrían coincidir con uno de los últimos detenidos, el vecino de la motosierra. Una conocida le contó a su hijo de cinco años que iba a comprarse una moto y el hijo le preguntó si una motosierra. Pongo en copia al Servicio de Menores porque quizá habría que realizar un seguimiento de ese simpático niño.

Hace unos días unos narcos rescataron en el mar a los guardias civiles que los perseguían, pues habían caído al mar frente a la costa de Málaga. Cuando llegaron todos juntos a puerto los narcos fueron detenidos. Podrían ser considerados héroes aunque en el ambiente en el que suelen moverse es posible que no se contemple como premiable salvar a un agente. Lo cierto es que desde un helicóptero una voz potente les conminó a rescatarlos. Les importarían un comino que se quedaran en el camino. Una voz potente salida de un helicóptero es un poco como si Dios te hablase. Tiene sentido que Dios pida algo bueno, como que salves al prójimo, aunque sea guardia civil y te esté persiguiendo. También es refutable, claro, y se puede emplear el siguiente argumento: Dios, sálvalo tú, que eres Dios, mientras nosotros nos piramos. Iban en una lancha y se sospechaba que podrían llevar droga, sospecha que aumentó cuando no atendieron al alto. Llevaban 80 fardos de droga.

Un amigo encontró un fardo de droga en una playa de Málaga cuando tenía 20 años, lo metió en el coche y lo llevó a un cuartel de la Guardia Civil. Si le llegan a dar el alto de camino mi amigo quizá estaría ahora en la celda 27 del módulo 7, con el de la motosierra. Muchas veces las cosas no son como parecen y no todo es blanco o negro, como pudiera parecernos. Ni siquiera en Cataluña, por lo que deberíamos evitar juzgar a lo bestia. Estamos en precampaña y nos azuzan. Somos tan vulnerables como un hombre caído de una lancha en alta mar, necesitados de la ayuda de unos narcos, que por cierto no dudo de que sean los malos.