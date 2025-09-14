Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mujeres se abrazan en la última concentración en solidaridad con Gaza celebrada en Málaga. Salvador Salas

Malagueños con Palestina

La flotilla que va rumbo a Gaza resuena en la memoria de los españoles que recuerdan a las Brigadas Internacionales

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:01

Qué capacidad de organización la de la sociedad civil. Las asociaciones en solidaridad con Palestina y en condena del genocidio que sufre ese pueblo sin ... Estado han venido convocando protestas, manifestaciones, concentraciones, caceroladas... periódicamente en Málaga en estos dos últimos años desde que el régimen de Benjamin Netanyahu diera una vuelta de tuerca a la ocupación y al apartheid que impera en Cisjordania y al asedio a Gaza en desmesurada respuesta al (o con la excusa del) atentado terrorista de Hamás de octubre de 2023. Para hoy mismo hay convocada otra manifestación que partirá a las doce de la mañana de la Plaza de la Marina.

