Málaga en Navidad

Pedro Luis Gómez Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Málaga se ha consolidado, en los últimos años, como uno de los grandes focos de atracción durante la Navidad, no solo en Andalucía, sino en ... toda España e incluso de muchos países de Europa a tenor de las nacionalidades de los huéspedes que llenan los hoteles de la capital de la Costa del Sol. La espectacularidad de sus luces navideñas, que cada año más deslumbran a propios y extraños, ha transformado la ciudad en un verdadero referente de esta festividad. La capital malagueña se llena de un ambiente mágico que no solo atrae a miles de turistas, sino que también impulsa la economía local de manera significativa. La influencia económica y social de la Navidad malagueña es indiscutible. La afluencia de visitantes, tanto nacionales como internacionales, genera un gran movimiento en sectores como el comercio, la hostelería y el turismo. Las calles y plazas adornadas con miles de luces no solo embellecen el entorno, sino que crean un ambiente propicio para el consumo, haciendo que los comercios vean incrementadas sus ventas. Durante estas fechas, tanto los comercios autóctonos como las franquicias se benefician de un flujo constante de personas que se acercan a la ciudad a disfrutar de su oferta navideña. Esta sinergia entre la belleza de las luces y la actividad comercial es clave para que Málaga siga posicionándose como uno de los destinos más atractivos de la temporada.

Sin embargo, es esencial que los comercios, independientemente de su tamaño o procedencia, apoyen y colaboren con este gran reclamo turístico. Desde las pequeñas tiendas locales hasta las grandes franquicias, todos deben ser conscientes de la importancia que tiene la Navidad en la revitalización de la ciudad. El respaldo a los adornos, las iniciativas locales y el fomento de la identidad malagueña en estos tiempos festivos no solo potencia la imagen de la ciudad, sino que también da trabajo, alegría y ambiente. La Navidad en Málaga es una oportunidad única para fortalecer el tejido social y económico, y todos debemos poner de nuestra parte para que siga siendo parte importante de 'la ciudad de moda', la misma que, guste o no, fue de las primeras en hacer este esfuerzo navideño y otras muchas siguieron su estela. Presumir es de justicia cuando así corresponde y encima se puede, y también felicitar por su esfuerzo y éxito al Ayuntamiento....

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Navidad

Málaga