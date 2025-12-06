Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Málaga se ha consolidado, en los últimos años, como uno de los grandes focos de atracción durante la Navidad, no solo en Andalucía, sino en ... toda España e incluso de muchos países de Europa a tenor de las nacionalidades de los huéspedes que llenan los hoteles de la capital de la Costa del Sol. La espectacularidad de sus luces navideñas, que cada año más deslumbran a propios y extraños, ha transformado la ciudad en un verdadero referente de esta festividad. La capital malagueña se llena de un ambiente mágico que no solo atrae a miles de turistas, sino que también impulsa la economía local de manera significativa. La influencia económica y social de la Navidad malagueña es indiscutible. La afluencia de visitantes, tanto nacionales como internacionales, genera un gran movimiento en sectores como el comercio, la hostelería y el turismo. Las calles y plazas adornadas con miles de luces no solo embellecen el entorno, sino que crean un ambiente propicio para el consumo, haciendo que los comercios vean incrementadas sus ventas. Durante estas fechas, tanto los comercios autóctonos como las franquicias se benefician de un flujo constante de personas que se acercan a la ciudad a disfrutar de su oferta navideña. Esta sinergia entre la belleza de las luces y la actividad comercial es clave para que Málaga siga posicionándose como uno de los destinos más atractivos de la temporada.

diariosur Málaga en Navidad