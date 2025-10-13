En Málaga, en el primer semestre de este año, la demora media en la lista de espera quirúrgica bajó de 98 a 81 días, consolidándose ... como la más baja de Andalucía. Sin embargo, hablamos aún de casi tres meses. Es cierto que, en la comunidad andaluza, ha habido una ligera bajada de un 11% en un año, pero se mantiene una preocupante demora media de 108 días. Eso sí, todo dentro de la legalidad porque el plazo de garantía para la espera quirúrgica está situado como máximo en 180 días. Pero dicho esto, es una barbaridad esperar tres meses para ser operados. Una autonomía que presume de progreso no se puede permitir esta demora. Está en juego la salud de los andaluces.

Quien escribe es un firme defensor de lo público, pero en estos días conocí de cerca dos casos que me llevan a escribir este artículo: una persona con piedras en la vesícula al no ser llamada de la lista de espera para ser operada ha terminado con una pancreatitis. ¿Otro ejemplo? Una persona con una fractura en la tibia y el peroné vio la vida pasar en la sala de espera de urgencias durante dos días con su noche incluida, a la espera de cama. Si a eso le sumamos el problema gravísimo que ha habido con el cribado del cáncer de mama estamos ante un escenario sanitario que debe ser revertido con urgencia. No hablamos de una cuestión partidista, sino de una cuestión social y sanitaria que afecta a todos.

Me consta que los profesionales de la salud en Andalucía son muy buenos, me consta que existen los esfuerzos políticos por adelgazar los tiempos de espera, pero también me consta que la salud de los andaluces no puede esperar; nos jugamos demasiado: la salud y la vida.