Rafael Pérez Pallarés

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

En Málaga, en el primer semestre de este año, la demora media en la lista de espera quirúrgica bajó de 98 a 81 días, consolidándose ... como la más baja de Andalucía. Sin embargo, hablamos aún de casi tres meses. Es cierto que, en la comunidad andaluza, ha habido una ligera bajada de un 11% en un año, pero se mantiene una preocupante demora media de 108 días. Eso sí, todo dentro de la legalidad porque el plazo de garantía para la espera quirúrgica está situado como máximo en 180 días. Pero dicho esto, es una barbaridad esperar tres meses para ser operados. Una autonomía que presume de progreso no se puede permitir esta demora. Está en juego la salud de los andaluces.

diariosur Lista de espera