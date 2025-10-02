Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lenguas cooficiales

Pedro Moreno Brenes

Pedro Moreno Brenes

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

La confrontación política no tiene ámbitos exentos, y todo es discutible, pero siempre partiendo de las reglas del juego, que si no nos gustan, hay ... que cambiarlas, pero nunca poniéndose el boletín oficial de turno por montera. Y en España, la principal regla de juego es la Constitución (CE), que como recuerda la reciente STC 137/2025, de 26 de junio de 2025, FJ 3: «..establece los límites a las diversas opciones políticas imperantes en cada momento..., todas las opciones son lícitas y la lógica democrática lleva a que las decisiones capitales para la colectividad sean tomadas por el legislador...y siempre que respete lo establecido en la Constitución, es libre en cuanto a su fin, que se fija según criterios de oportunidad política». Es decir, si la ley, que es aprobada por un parlamento, sean las Cortes Generales o las asambleas parlamentarias de las CC.AA, tiene estos límites en la CE, con mayor razón cuando se trata de un reglamento, una disposición administrativa aprobada por el Gobierno o una CC.AA.

Lenguas cooficiales