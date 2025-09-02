Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bomberos forestales encienden las calles de Soria en homenaje al compañero fallecido. EFE

España quemada

Sánchez sigue en la Moncloa, presidiendo con cara de palo, como Pinocho, un país que se le cae a pedazos y se le escapa entre los dedos, como el tiempo que le queda de resistencia en el poder

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:00

Nada cambia. Santos Cerdán sigue en la cárcel, y eso significa lo que significa, es decir, que la sospecha de financiación ilegal del PSOE es ... sólida. Y Sánchez sigue en la Moncloa, presidiendo con cara de palo, como Pinocho, un país que se le cae a pedazos y se le escapa entre los dedos, como el tiempo que le queda de resistencia en el poder. Y Puigdemont en Waterloo, frotándose las manos sin recordar que Napoleón sucumbió allí y que la extrema derecha catalanista prospera a su sombra como los hongos venenosos. Cuánto más va a durar este circo nauseabundo.

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  4. 4 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  5. 5 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  6. 6

    Aires de Libertad en Los Asperones
  7. 7 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  8. 8

    El cáncer de colon, el de diagnóstico más frecuente en Málaga, crece casi un 25% en apenas una década
  9. 9

    La Costa cerrará el año hidrológico en situación de normalidad y la Axarquía y Málaga, en alerta y prealerta
  10. 10

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa

