Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

Atención a Francia

Del colapso puede surgir el populismo lepenista o el de extrema izquierda complaciente con Putin y con Hamás

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:02

Comenta

La República francesa está empantanada en una crisis sistémica, ofreciendo el penoso espectáculo del juego partidista, con una clase política sumida en una absoluta mediocridad ... y falta de visión de estado. Un presidente, Emmanuel Macron, que se resiste a marchar a pesar de la ingobernabilidad de una nación, sin Presupuestos, con el timón del Ejecutivo cambiando de manos, acumulando una gigantesca deuda, intensificando la polarización social y el malestar en la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  3. 3 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  4. 4 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  5. 5

    El Colegio El Monte cumple 100 años: conjugando valores y docencia del siglo XXI
  6. 6 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  7. 7 Condecoración para Isabel, Lola y Milagros, las tres últimas matronas de la Guardia Civil en Málaga
  8. 8 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  9. 9 Más de un centenar de niños del club Málaga Litoral se quedan sin instalaciones donde entrenar
  10. 10 Noche tropical en Málaga en pleno octubre: los termómetros llegan a los 21 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Atención a Francia

Atención a Francia