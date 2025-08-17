Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álex Sánchez

Lamine Yamal y la nueva moral pública

Foco ·

El ídolo no es solo individuo: es institución emocional. Y como toda institución, tienes deberes implícitos con el entorno que lo eleva

José Montero

Asesor jurídico y fundador de Montero de Cisneros-Abogados

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:00

La polémica celebración del 18 cumpleaños del futbolista Lamine Yamal –en la que se habría contratado a personas con acondroplasia (enanismo) para animar una fiesta ... en un contexto privado— ha encendido un debate incómodo. No por lo anecdótico del hecho, sino por lo que representa en una época donde los focos, los juicios sociales y las exigencias éticas convergen sobre los hombros de ídolos cada vez más jóvenes, cada vez más expuestos y cada vez más evaluados por nuevos criterios que no existían —o no pesaban— hace apenas una década.

