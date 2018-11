Independencia judicial

El caso de los ERE ha supuesto una suerte de 'muerte civil' para muchos de los que se sientan en el banquillo, casi todos gente íntegra y con un alto compromiso de servicio público. Aunque haya dudas sobre dos o tres de ellos, en el mismo saco han entrado todos los de la 'pirámide' que la jueza Alaya consagró y no solo en ese saco, sino en el general de la corrupción política en este país, de modo que se les ha equiparado, en argumentarios, tribunas políticas y portadas vergonzantes, a los que se llevaron dinero de comisiones en adjudicaciones fraudulentas, los de millones en los altillos, los de las cuentas en Suiza, etc. Por contra, apenas han tenido defensa publica, ni entre lo suyos, porque el PSOE no solo ha sido tibio, sino que hasta ha echó leña al fuego al principio, y ahora pco pueden hacer para combatir ese estado de opinión. La gran cuestión es si los jueces van a poder sustraerse a este vocerío. Aunque sería un ejemplo de independencia del que tan necesitado está un poder del Estado gravemente herido tras la sentencia de las hipotecas, más en estos días en que se recuerda el vergonzoso juicio del 'caso Rocío Wanninkhof', cuando se condenó a una mujer inocente porque todo el mundo pensaba lo contrario.

En la larga fase testifical de los peritos se ha discutido hasta la saciedad de Derecho Administrativo, en ningún caso Penal, mientras que se ha puesto de relieve que existen tantas tesis acerca del procedimiento juzgado que cuanto menos se podría descartar prevaricación, ya que este delito exige dictar una resolución injusta a sabiendas, es decir con conocimiento de que esta mal y sin que admita ninguna interpretación razonable en derecho. De los seis peritos de auxilio judicial, solo uno, el que nombró Alaya, mantiene la tesis de ésta sobre las transferencias de financiación. El resto, catedráticos y expertos de currículum superior, nombrados por las defensas, sostienen lo contrario.

La sorpresa ha venido de la acusación particular que ejerce Manos Limpias. Disuelto e investigado este sospechoso 'sindicato', el abogado decidió continuar, con cargo a su propio patrimonio, y gracias a un crédito personal, por una suerte de compromiso moral. Las defensas han registrado con asombro su rigor en Derecho durante las sesiones. Así, en sus conclusiones provisionales, ha retirado los cargos contra cuatro acusados, entre ellos el expresidente Chaves. Además, tampoco acusa de malversación a los altos cargos a los que se imputaba este delito, por el que se les pide prisión, lo que cuestiona que se haya incluido en la acusación cuando ya fue descartado por el Tribunal Supremo.

El tema es que no hay peor sordo que el que no quiere oír. El sectarismo se ha instalado entre nosotros, la trinchera es el ecosistema de la vida pública. Removerlo es el reto. No sé si descartar la esperanza.