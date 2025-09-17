Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El piso y el presidente

Las viviendas turísticas no pasarán a alquiler de larga duración por mucho que lo diga Pedro Sánchez

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:03

Vino el presidente del Gobierno a Málaga en el día del Señor, para decirnos que por su gracia (la de Sánchez) el problema de la ... vivienda ya está resuelto. Vino Pedro, apóstol que no santo, a decir que se habían cargado ocho mil y pico pisos turísticos en la provincia y que ahora se iban a poner (sic) en alquiler de larga duración. Que ya mismo van a estar a disposición de todos aquellos que necesiten un techo, y de paso que vayan formando una fila para besar el anillo de su Sanchidad.

